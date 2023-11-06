В Перми всю неделю будет теплая и дождливая погода

Сегодня, в понедельник 6 ноября, ожидается умеренный ветер, минимальное количество осадков. Температура воздуха ночью по Пермскому краю в среднем составит −6…−1, в Перми около −3 градусов, днем воздух прогреется до 0…5 градусов, в Перми около 3 градусов.

Во вторник 7 ноября утром и днем возможен небольшой и умеренный дождь на западе региона, в Перми обойдется без осадков. Температура воздуха ночью −2…3 градуса, в Перми около 0, днем теплее, чем накануне: 3…8 градусов, в Перми около 5 градусов.

В среду 8 ноября в Перми выпадет умеренный дождь, на востоке края он пройдет с мокрым снегом, возможен и ледяной дождь, а значит, будут условия для образования гололеда. Температура воздуха ночью окажется на уровне −1…4 градуса, в Перми около 2 градусов, по краю днем 4…9 градусов, в Перми около 5 градусов.

В четверг 9 ноября дождь и снег будут неоднородными. В Перми пока еще выпадет небольшой дождь. Температурный фон ночью на прежнем уровне, в крае в среднем днем составит от 2 до 7 градусов, в Перми около 5 градусов.

В пятницу 10 ноября осадков будет меньше, но понизится и температурный фон: ночью −2…3, в Перми около 1 градуса, днем по краю — 1…6 градусов, в Перми около 3 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные дни 11–12 ноября сохранится умеренно теплая с осадками погода.