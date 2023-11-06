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Posted 6 ноября, 09:35

Published 6 ноября, 09:35

Modified 6 ноября, 09:50

Updated 6 ноября, 09:50

В СВО погиб житель Юрлинского округа Пермского края. Сегодня — похороны и прощание

В СВО погиб житель Юрлинского округа Пермского края. Сегодня — похороны и прощание

6 ноября 2023, 09:35
Фото: properm.ru
Администрация Юрлинского округа сообщила о гибели жителя деревни Чужья Юрия Моисеева.

В ходе специальной военной операции погиб Моисеев Юрий Петрович. Боец родился 9 июня 1979 года, проживал в деревне Чужья Юрлинского района. Проходил службу по контракту. Погиб 12 октября 2023 года.
Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Юрия Петровича в связи с его трагической гибелью. Митинг и церемония прощания состоятся в сельском клубе деревни Чужья Юрлинского муниципального округа.

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