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Posted 6 ноября, 10:08

Published 6 ноября, 10:08

Modified 6 ноября, 10:14

Updated 6 ноября, 10:14

Владимир Нелюбин остался свободным от долгов в 224,5 млн рублей

Владимир Нелюбин остался свободным от долгов в 224,5 млн рублей

6 ноября 2023, 10:08
Агентство по страхованию вкладов не смогло обжаловать освобождение от долгов экс-совладельца «Экопромбанка», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ПАО «Банк ВТБ». Как указано в постановлении суда, АСВ, являющееся конкурсным управляющим ОАО АКБ «Экопромбанк», просило отменить судебные акты об освобождении экс-совладельца банка Владимира Нелюбина от долга в 224,5 млн рублей. АСВ полагает, что должник «принял на себя заведомо неисполнимые обязательства при отсутствии намерения их исполнять».

Однако, суд посчитал решения об освобождении должника от исполнения обязательств обоснованным, поскольку «из материалов дела не следует недобросовестность действий должника при взаимоотношении с кредиторами».

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