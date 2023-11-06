Владимир Нелюбин остался свободным от долгов в 224,5 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ПАО «Банк ВТБ». Как указано в постановлении суда, АСВ, являющееся конкурсным управляющим ОАО АКБ «Экопромбанк», просило отменить судебные акты об освобождении экс-совладельца банка Владимира Нелюбина от долга в 224,5 млн рублей. АСВ полагает, что должник «принял на себя заведомо неисполнимые обязательства при отсутствии намерения их исполнять».