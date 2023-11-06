properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 13:10

Published 6 ноября, 13:10

Modified 6 ноября, 13:19

Updated 6 ноября, 13:19

Вместо медицинского центра на Героев Хасана в Перми инвестор построит отель

Вместо медицинского центра на Героев Хасана в Перми инвестор построит отель

6 ноября 2023, 13:10
Министерство экономического развития Пермского края внесло изменения в приоритетный проект, разработанный и заявленный ООО «Управление проектами».

Компания собиралась построить в Перми медицинский центр на улице Героев Хасана, 24, рядом с клинической больницей №3. Сейчас решено, что это будет гостиничный комплекс из двух очередей, сообщает Коммерсантъ-Прикамье. Стоимость проекта вырастет с 420 млн до 1,3 млрд рублей. Первую очередь планируется сдать в декабре 2026 года, а вторую — в апреле 2028 года.

Инвестор подарит Пермскому краю не менее 700 кв. м. отеля. ООО «Управление проектами» ранее контролировалось бывшим председателем совета директоров «Медлайфа» Вячеславом Логиновым. В октябре компанию выкупил пермский застройщик Леонид Крепак. Участок под строительство медицинского центра компания получила без торгов, в качестве приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25