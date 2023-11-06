Вместо медицинского центра на Героев Хасана в Перми инвестор построит отель

Компания собиралась построить в Перми медицинский центр на улице Героев Хасана, 24, рядом с клинической больницей №3. Сейчас решено, что это будет гостиничный комплекс из двух очередей, сообщает Коммерсантъ-Прикамье. Стоимость проекта вырастет с 420 млн до 1,3 млрд рублей. Первую очередь планируется сдать в декабре 2026 года, а вторую — в апреле 2028 года.