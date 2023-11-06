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Posted 6 ноября 2023, 14:18

Published 6 ноября 2023, 14:18

Modified 6 ноября 2023, 14:25

Updated 6 ноября 2023, 14:25

Жительнице Перми незаконно отказали в назначении детского пособия

6 ноября 2023, 14:18
Пермячке вместе с юристом удалось обжаловать отказ Центра социальных выплат, полученный полгода назад. Семье выплатили 35,9 тыс. рублей.

Пермячке отказали в пособии на ребенка 3–7 лет, так как в собственности у нее есть квартира в ипотеке и 1/3 в квартире родителей.

По словам юриста Марии Мухачевой, по закону доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равные не более одной трети, при расчете нуждаемости учитываться не должны. Матери помогли составить и направить обращения в прокуратуру Пермского и другие ведомства.
Центр социальных выплат и компенсаций пересмотрел заявление о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 3–7 лет. Выплата в размере 50% величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Пермском крае на 2022 год, была назначена. Со специалистами отдела проведено рабочее совещание, на котором обращено внимание, что 1/3 доли не учитывается при расчете имущества.

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