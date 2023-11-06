Жительнице Перми незаконно отказали в назначении детского пособия

По словам юриста Марии Мухачевой, по закону доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равные не более одной трети, при расчете нуждаемости учитываться не должны. Матери помогли составить и направить обращения в прокуратуру Пермского и другие ведомства.

Центр социальных выплат и компенсаций пересмотрел заявление о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 3–7 лет. Выплата в размере 50% величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Пермском крае на 2022 год, была назначена. Со специалистами отдела проведено рабочее совещание, на котором обращено внимание, что 1/3 доли не учитывается при расчете имущества.