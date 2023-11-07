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Posted 7 ноября, 11:02

Published 7 ноября, 11:02

Modified 7 ноября, 11:04

Updated 7 ноября, 11:04

Детский омбудсмен Прикамья высказалась о мальчике, который якобы минирует школу

Детский омбудсмен Прикамья высказалась о мальчике, который якобы минирует школу

7 ноября 2023, 11:02
Фото: properm.ru
Родители несовершеннолетнего не обращались к омбудсмену, но ситуация находится на контроле.

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала ситуацию со школьником, от имени которого постоянно минируют пермскую школу №116.

Денисова пояснила Properm.ru, что информация Ural Mash об этом «очень искажена»: «Родители не обращались, но ситуацию мы держим на контроле. Состояние у мальчика в норме, установлена его непричастность».

Ранее Telegram-канал рассказал, что от имени восьмиклассника минируют школу уже в течение полутора лет каждый месяц. При этом неизвестно кто на самом деле причастен к распространению сообщений о взрывных устройствах в образовательном учреждении.

Подобное происходило не только в Перми. В Тюмени от имени подростков минировали ТЦ. При этом в интернете можно заказать подобную услугу — минирование от лица другого человека, что является незаконным.

Неизвестные каждый месяц минируют школу в Перми от имени подростка
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#Пермь#Детский мир#Минирование#Ложное минирование
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