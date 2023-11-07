Детский омбудсмен Прикамья высказалась о мальчике, который якобы минирует школу

Posted 7 ноября, 11:02
Published 7 ноября, 11:02
Modified 7 ноября, 11:04
Updated 7 ноября, 11:04
Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала ситуацию со школьником, от имени которого постоянно минируют пермскую школу №116.
Денисова пояснила Properm.ru, что информация Ural Mash об этом «очень искажена»: «Родители не обращались, но ситуацию мы держим на контроле. Состояние у мальчика в норме, установлена его непричастность».
Ранее Telegram-канал рассказал, что от имени восьмиклассника минируют школу уже в течение полутора лет каждый месяц. При этом неизвестно кто на самом деле причастен к распространению сообщений о взрывных устройствах в образовательном учреждении.
Подобное происходило не только в Перми. В Тюмени от имени подростков минировали ТЦ. При этом в интернете можно заказать подобную услугу — минирование от лица другого человека, что является незаконным.