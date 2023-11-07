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Posted 7 ноября, 03:59

Published 7 ноября, 03:59

Modified 7 ноября, 05:00

Updated 7 ноября, 05:00

В Перми накренился высотный дом на улице КИМ

Есть угроза обрушения? В Перми накренился 16-этажный дом

7 ноября 2023, 03:59
Фото: Yandex maps

В Перми накренился высотный дом на улице КИМ

Причина появления крена сейчас неизвестна.

В Перми накренился долгострой на улице КИМ, 14. Объект планировали сдать еще в 2014 году, затем сроки перенесли на 2016 год, но и они были сорваны. В итоге в 2019 году здание внесли в реестр проблемных домов. В 2021 году ООО «Институт Пермский Промстройпроект» заключило договор генподряда на выполнение проектно-изыскательских работ.

Компания должна была разработать проект достройки дома, но реализовать план не удалось. При этом выяснилось, что есть крен здания с предельно допустимыми значениями - это оказывает на развитие процессов деформация здания, сообщает издание 59.RU со ссылкой на краевой Минстрой.

Сейчас неизвестно, почему именно появился крен. Причину его возникновения позволит найти годовой мониторинг здания и грунтов. При этом в Минстрое говорят, что угрозы обрушения здания нет.

#Недвижимость#Обманутые дольщики#Пермь#Долгострой
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