Есть угроза обрушения? В Перми накренился 16-этажный дом

Posted 7 ноября, 03:59
Published 7 ноября, 03:59
Modified 7 ноября, 05:00
Updated 7 ноября, 05:00
В Перми накренился долгострой на улице КИМ, 14. Объект планировали сдать еще в 2014 году, затем сроки перенесли на 2016 год, но и они были сорваны. В итоге в 2019 году здание внесли в реестр проблемных домов. В 2021 году ООО «Институт Пермский Промстройпроект» заключило договор генподряда на выполнение проектно-изыскательских работ.
Компания должна была разработать проект достройки дома, но реализовать план не удалось. При этом выяснилось, что есть крен здания с предельно допустимыми значениями - это оказывает на развитие процессов деформация здания, сообщает издание 59.RU со ссылкой на краевой Минстрой.
Сейчас неизвестно, почему именно появился крен. Причину его возникновения позволит найти годовой мониторинг здания и грунтов. При этом в Минстрое говорят, что угрозы обрушения здания нет.