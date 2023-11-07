Есть угроза обрушения? В Перми накренился 16-этажный дом

В Перми накренился долгострой на улице КИМ, 14. Объект планировали сдать еще в 2014 году, затем сроки перенесли на 2016 год, но и они были сорваны. В итоге в 2019 году здание внесли в реестр проблемных домов. В 2021 году ООО «Институт Пермский Промстройпроект» заключило договор генподряда на выполнение проектно-изыскательских работ.