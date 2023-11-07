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Posted 7 ноября, 09:30

Published 7 ноября, 09:30

Modified 8 ноября, 08:57

Updated 8 ноября, 08:57

Алишер Моргенштерн рассказал о самоцензуре музыканта из Березников Scally Milano

«Это я не уважаю». Моргенштерн высказался о самоцензуре березниковского рэпера

7 ноября 2023, 09:30
Фото: Интервью Собчак

Алишер Моргенштерн рассказал о самоцензуре музыканта из Березников Scally Milano

Исполнитель из Березников сам запикал некоторые слова в своих песнях, боясь критики Мизулиной.

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) высказался о ситуации c самоцензурой песен березниковского рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). По его словам, он понимает поступок исполнителя.

«Я понимаю, что это молодой пацан, который только-только пришел к каким-то бабкам, какой-то славе, популярности. И тут он встает под угрозой, что у него все заберут. И, конечно, на его месте, я бы, возможно, сделал то же самое», — пояснил Моргенштерн на интервью Ксении Собчак.

При этом он отметил, что ранее критиковал этот поступок, так как за свои песни Моргенштерн «воевал» в судах: «А там ребята сразу — оп. Надо было попробовать, повоевать, а здесь сразу фоточка с Мизулиной. Ты сразу сдался, ты даже не попробовал бороться, вот это я не уважаю».

Ранее с критикой творчества березниковского музыканта выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она осталась недовольна критикой СВО и упоминанием запрещенных веществ. После этого Sally Milano убрал из песен упоминания наркотиков.

Суд заблокировал песни березниковского рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
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#Пермь#Березники#Рэп
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