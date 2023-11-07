«Это я не уважаю». Моргенштерн высказался о самоцензуре березниковского рэпера

При этом он отметил, что ранее критиковал этот поступок, так как за свои песни Моргенштерн «воевал» в судах: «А там ребята сразу — оп. Надо было попробовать, повоевать, а здесь сразу фоточка с Мизулиной. Ты сразу сдался, ты даже не попробовал бороться, вот это я не уважаю».