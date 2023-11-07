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Posted 7 ноября, 02:26

Published 7 ноября, 02:26

Modified 7 ноября, 10:31

Updated 7 ноября, 10:31

Правление Добрянской подзаводской волости

Главу СК заинтересовали аварийные объекты культурного наследия в Пермском крае

7 ноября 2023, 02:26
Фото: commons.wikimedia.org / Дмитрий Чемерик
Правление Добрянской подзаводской волости

Глава СК РФ заинтересовался аварийными объектами культурного наследия в Добрянке

Здания не ремонтируются, хотя есть решение суда.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину провести проверку из-за публикаций в СМИ и социальных сетях о проблемах в Добрянке.

Речь идет о ненадлежащем состоянии объектов культурного наследия. В частности, о Заводской конторе, Доме общественного собрания, Правлении Добрянской подзаводской волости — объекты находятся в аварийном состоянии. Разрушаются как сами постройки, так и заборы, расположенные рядом с ними.

При этом уже есть решение суда, по которому собственники должны провести ремонт. Оно вступило в силу еще в 2022 году. Однако ремонтные работы так и не начались.

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#Недвижимость#Пермь#Добрянка#Следственный комитет#Ск#Следователи
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