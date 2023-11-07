Главу СК заинтересовали аварийные объекты культурного наследия в Пермском крае

Posted 7 ноября, 02:26
Published 7 ноября, 02:26
Modified 7 ноября, 10:31
Updated 7 ноября, 10:31
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину провести проверку из-за публикаций в СМИ и социальных сетях о проблемах в Добрянке.
Речь идет о ненадлежащем состоянии объектов культурного наследия. В частности, о Заводской конторе, Доме общественного собрания, Правлении Добрянской подзаводской волости — объекты находятся в аварийном состоянии. Разрушаются как сами постройки, так и заборы, расположенные рядом с ними.
При этом уже есть решение суда, по которому собственники должны провести ремонт. Оно вступило в силу еще в 2022 году. Однако ремонтные работы так и не начались.