Госдума отклонила законопроект об обязанности пояснять повышение тарифов ЖКХ

Подготовленная пояснительная записка к законопроекту говорила о необходимости повысить информированность граждан о формировании цен на услуги ЖКХ, чтобы они могли аргументированно высказываться и подавать жалобы в случае снижения качества услуг или неправомерного повышения цен. Однако в отзыве профильного комитета указывалось на противоречие данного законопроекта действующему законодательству в сфере ЖКХ.