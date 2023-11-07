Госдума отклонила законопроект об обязанности пояснять повышение тарифов ЖКХ

Posted 7 ноября, 17:56
Published 7 ноября, 17:56
Modified 7 ноября, 17:58
Updated 7 ноября, 17:58
Законопроект, который предлагал обязать организации ЖКХ объяснять причины повышения тарифов и установить особые требования к квитанциям, был отклонен Госдумой на первом чтении. Информация об этом размещена на официальном сайте Госдумы, пишет uralpolit.ru.
Подготовленная пояснительная записка к законопроекту говорила о необходимости повысить информированность граждан о формировании цен на услуги ЖКХ, чтобы они могли аргументированно высказываться и подавать жалобы в случае снижения качества услуг или неправомерного повышения цен. Однако в отзыве профильного комитета указывалось на противоречие данного законопроекта действующему законодательству в сфере ЖКХ.