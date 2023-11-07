Кафе в Перми, в котором отравились участники циркового фестиваля, закрыли на 30 суток

Posted 7 ноября, 16:47
Published 7 ноября, 16:47
Modified 7 ноября, 16:48
Updated 7 ноября, 16:48
Суд Индустриального района Перми принял решение закрыть кафе «Сказка», в котором ели отравившиеся участники детского циркового фестиваля, на 30 суток. О решении сообщают в суде.
Согласно материалам дела, при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в кафе «Сказка» допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствие маркировки некоторых продуктов питания. Также есть и другие претензии к соблюдению требований СанПиН.
Постановлением суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.
В последнюю неделю октября в стационар с диагнозом «норовирус» попали 22 ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Последних трех пострадавших выписали из больницы 31 октября.
Все дети, попавшие на больничные койки — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля. Все они обедала в кафе «Сказка».
После случившегося прокуратура Индустриального района Перми и СУ СК России по Пермскому краю организовали проверку инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).