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Posted 7 ноября, 16:47

Published 7 ноября, 16:47

Modified 7 ноября, 16:48

Updated 7 ноября, 16:48

Кафе в Перми, в котором отравились участники циркового фестиваля, закрыли на 30 суток

Кафе в Перми, в котором отравились участники циркового фестиваля, закрыли на 30 суток

7 ноября 2023, 16:47
Фото: Midjourney
В кафе отравились 22 ребёнка.

Суд Индустриального района Перми принял решение закрыть кафе «Сказка», в котором ели отравившиеся участники детского циркового фестиваля, на 30 суток. О решении сообщают в суде.

Согласно материалам дела, при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в кафе «Сказка» допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствие маркировки некоторых продуктов питания. Также есть и другие претензии к соблюдению требований СанПиН.

Постановлением суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

В последнюю неделю октября в стационар с диагнозом «норовирус» попали 22 ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Последних трех пострадавших выписали из больницы 31 октября.

Все дети, попавшие на больничные койки — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля. Все они обедала в кафе «Сказка».

После случившегося прокуратура Индустриального района Перми и СУ СК России по Пермскому краю организовали проверку инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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