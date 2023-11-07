Краснокамец за ночь ограбил троих, да ещё воспользовался чужой банковской картой

Posted 7 ноября, 08:56
Published 7 ноября, 08:56
Modified 7 ноября, 08:58
Updated 7 ноября, 08:58
В суд предано дело ранее неоднократно судимого 23-летнего краснокамца. Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырёх преступлений за ночь, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
В июле молодой человек находился с друзьями в кафе в микрорайоне «Рейд». Здесь он вступил в конфликт с 47-летним пермяком. Выяснение отношений продолжилось на улице, и краснокамец увидев, что из кармана оппонента торчит мобильный телефон, схватил его и убежал. В чехле телефона находились наличные, водительское удостоверение и банковские карты. Общий ущерб составил 22 тыс. рублей.
Позже обвиняемый встретился с друзьями в квартире одного из них. Однако через несколько часов компания решила вернуться в кафе. После закрытия заведения, когда все посетители расходились, молодой человек приметил нетрезвую девушку, которая стояла одна и разговаривала по телефону. Подойдя к ней, молодой человек одной рукой выхватил телефон, а другой сорвал с шеи потерпевшей цепочку. В чехле похищенного мобильника находилась банковская карта, которой злоумышленник чуть позже расплатился за покупку спиртное и продукты. Ущерб составил 61 тыс. рублей.
Доехав на такси с другом до ночного магазина на ул. Калинина, они приобрели алкоголь и направились домой. Увидев, что за ними идет нетрезвый мужчина с наплечной мужской сумкой, злоумышленник решил его ограбить. Он отправил друга домой, а сам замедлил ход и стал дожидаться, когда прохожий его обгонит. Затем он быстро отстегнул карабин на ремне сумки потерпевшего, схватил ее и скрылся с места происшествия. Ущерб составил порядка 26 тыс. рублей.
Молодой человек решил скрыться и направился в Москву. Однако, оперативники задержали его через сутки в городе Котельнич Кировской области. Задержанный доставлен в Краснокамск. При себе у него находились похищенная мужская сумка, цепочка из желтого металла, более 6 тыс. рублей. Также у мужчины, отмечают в МВД, обнаружена купюра достоинством в 2 доллара США.
Мужчина признался во всех четырёх преступлениях. Он рассказал, что два похищенных телефона сдал в ломбард, еще два просто выкинул, так как не смог разблокировать.
Установлено, что молодой человек ранее неоднократно был судим. В апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы, а в октябре вновь был условно осужден за совершение двух грабежей.
Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 «Грабеж» и пунктом г части 3 статьи 158 «Кража, совершенная с банковского счета» Уголовного кодекса Российской Федерации. На время предварительного расследования мужчина заключён под стражу.