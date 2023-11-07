Краснокамец за ночь ограбил троих, да ещё воспользовался чужой банковской картой

Позже обвиняемый встретился с друзьями в квартире одного из них. Однако через несколько часов компания решила вернуться в кафе. После закрытия заведения, когда все посетители расходились, молодой человек приметил нетрезвую девушку, которая стояла одна и разговаривала по телефону. Подойдя к ней, молодой человек одной рукой выхватил телефон, а другой сорвал с шеи потерпевшей цепочку. В чехле похищенного мобильника находилась банковская карта, которой злоумышленник чуть позже расплатился за покупку спиртное и продукты. Ущерб составил 61 тыс. рублей.