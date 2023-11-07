На этой неделе в Перми привиться от гриппа можно в двух мобильных пунктах вакцинации

Posted 7 ноября, 10:32
Published 7 ноября, 10:32
Modified 7 ноября, 10:33
Updated 7 ноября, 10:33
На этой неделе в Перми работают два мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
С 7 ноября пункт вакцинации работает на первом этаже в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114). Поставить прививку там можно до 12 ноября включительно с 11:00 до 17:00.
Второй пункт откроется завтра, 8 ноября, в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42). Он будет работать до 10 ноября с 12:00 до 18:00.
Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.