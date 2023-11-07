На Усольском калийном комбинате подписали коллективный договор на 2024–2026 годы

Posted 7 ноября, 10:47
Published 7 ноября, 10:47
Modified 7 ноября, 10:49
Updated 7 ноября, 10:49
31 октября на промплощадке Усольского калийного комбината исполнительный директор предприятия Дмитрий Токарев и председатель первичной профсоюзной организации Алексей Герингер подписали коллективный договор ООО «ЕвроХим-УКК» на 2024–2026 годы.
Коллективный договор — это документ, согласовывающий социально-экономические интересы работодателя и работников в различных сферах трудовых отношений, а именно: в области оплаты и охраны труда, занятости и переобучения, рабочего времени и времени отдыха, предоставления пособий и компенсаций различным категориям работников, а также иные взаимные интересы и обязательства, касающиеся социально-трудовых отношений.
Дмитрий Токарев, исполнительный директор ЕвроХим-УКК:
— Социальная направленность нашего предприятия видна сразу — мы строим микрорайон, мы даем сотрудникам возможность получить квартиры в микрорайоне ЕвроХим. Мы организовали питание со значительной скидкой в столовой. Мы сохраняем все социальные гарантии в новом коллективном договоре. Все это — шаги, которые последовательно обозначают нашу позицию, что люди — главная наша ценность.
В главном социальном документе предприятия зафиксированы все ранее действующие нормы и изменения, направленные на расширение ряда социальных льгот для работников.
Алексей Герингер, председатель первичной профсоюзной организации ЕвроХим-УКК:
— Это очень важный документ социального партнерства. Это значит, что работодатель заботится о своих работниках и поддерживает их. В новом коллективном договоре мы сохранили всю социальную составляющую, что в совокупности с индексацией зарплаты и принятыми мерами поддержки работников сформирует эффективную систему социальной защиты.
В ближайшее время коллективный договор будет доступен для ознакомления сотрудникам предприятия.
ЕвроХим — один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений и единственная в мире компания, объединяющая горнодобывающие и производственные мощности, логистическую и сбытовую сеть.
Усольский калийный комбинат — первый в России проект создания калийного предприятия «с нуля» за последние 30 лет. Строительство Усольского калийного комбината ведется согласно заключенного в 2016 году специального инвестиционного контракта между министерством промышленности, предпринимательства и торговли РФ, правительством Пермского края и ООО «ЕвроХим-УКК». В 2008 году на предприятии работали 17 человек, сегодня — более 3 500 сотрудников.
Социальная политика компании направлена на благополучие и социальную защищённость сотрудников. Особое внимание уделяется впервые пришедшим на работу выпускникам учебных заведений. В соцпакет входит бесплатная доставка до места работы и обратно на комфортабельных автобусах, корпоративная скидка на питание в столовой, бесплатное молоко. Каждый работник получает комплект необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты. Также сотрудникам предлагается посещение бассейнов, фитнес-центров и лыжных баз со скидкой, а также возможность получения санаторно-курортного лечения, организацию летнего отдыха для детей.