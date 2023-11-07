properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 10:47

Published 7 ноября, 10:47

Modified 7 ноября, 10:49

Updated 7 ноября, 10:49

На Усольском калийном комбинате подписали коллективный договор на 2024–2026 годы

На Усольском калийном комбинате подписали коллективный договор на 2024–2026 годы

7 ноября 2023, 10:47
Фото: пресс-служба «ЕвроХим-УКК»
В ближайшее время с документом ознакомятся сотрудники предприятия.

31 октября на промплощадке Усольского калийного комбината исполнительный директор предприятия Дмитрий Токарев и председатель первичной профсоюзной организации Алексей Герингер подписали коллективный договор ООО «ЕвроХим-УКК» на 2024–2026 годы.

Коллективный договор — это документ, согласовывающий социально-экономические интересы работодателя и работников в различных сферах трудовых отношений, а именно: в области оплаты и охраны труда, занятости и переобучения, рабочего времени и времени отдыха, предоставления пособий и компенсаций различным категориям работников, а также иные взаимные интересы и обязательства, касающиеся социально-трудовых отношений.

Фото: пресс-служба «ЕвроХим-УКК»

Дмитрий Токарев, исполнительный директор ЕвроХим-УКК:

— Социальная направленность нашего предприятия видна сразу — мы строим микрорайон, мы даем сотрудникам возможность получить квартиры в микрорайоне ЕвроХим. Мы организовали питание со значительной скидкой в столовой. Мы сохраняем все социальные гарантии в новом коллективном договоре. Все это — шаги, которые последовательно обозначают нашу позицию, что люди — главная наша ценность.

В главном социальном документе предприятия зафиксированы все ранее действующие нормы и изменения, направленные на расширение ряда социальных льгот для работников.

Фото: пресс-служба «ЕвроХим-УКК»

Алексей Герингер, председатель первичной профсоюзной организации ЕвроХим-УКК:

— Это очень важный документ социального партнерства. Это значит, что работодатель заботится о своих работниках и поддерживает их. В новом коллективном договоре мы сохранили всю социальную составляющую, что в совокупности с индексацией зарплаты и принятыми мерами поддержки работников сформирует эффективную систему социальной защиты.

В ближайшее время коллективный договор будет доступен для ознакомления сотрудникам предприятия.

ЕвроХим — один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений и единственная в мире компания, объединяющая горнодобывающие и производственные мощности, логистическую и сбытовую сеть.

Усольский калийный комбинат — первый в России проект создания калийного предприятия «с нуля» за последние 30 лет. Строительство Усольского калийного комбината ведется согласно заключенного в 2016 году специального инвестиционного контракта между министерством промышленности, предпринимательства и торговли РФ, правительством Пермского края и ООО «ЕвроХим-УКК». В 2008 году на предприятии работали 17 человек, сегодня — более 3 500 сотрудников.

Социальная политика компании направлена на благополучие и социальную защищённость сотрудников. Особое внимание уделяется впервые пришедшим на работу выпускникам учебных заведений. В соцпакет входит бесплатная доставка до места работы и обратно на комфортабельных автобусах, корпоративная скидка на питание в столовой, бесплатное молоко. Каждый работник получает комплект необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты. Также сотрудникам предлагается посещение бассейнов, фитнес-центров и лыжных баз со скидкой, а также возможность получения санаторно-курортного лечения, организацию летнего отдыха для детей.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25