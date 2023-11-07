На Усольском калийном комбинате подписали коллективный договор на 2024–2026 годы

Социальная политика компании направлена на благополучие и социальную защищённость сотрудников. Особое внимание уделяется впервые пришедшим на работу выпускникам учебных заведений. В соцпакет входит бесплатная доставка до места работы и обратно на комфортабельных автобусах, корпоративная скидка на питание в столовой, бесплатное молоко. Каждый работник получает комплект необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты. Также сотрудникам предлагается посещение бассейнов, фитнес-центров и лыжных баз со скидкой, а также возможность получения санаторно-курортного лечения, организацию летнего отдыха для детей.