Начальник УФСБ по Пермскому краю может покинуть должность

Posted 7 ноября, 08:09
Published 7 ноября, 08:09
Modified 7 ноября, 10:29
Updated 7 ноября, 10:29
В Пермском крае может смениться глава УФСБ. URA.RU со ссылкой на источник утверждает, что Геннадий Анацкий готовится перейти на работу в другой регион на повышение. При этом пока неизвестно, кто будет новым руководителем УФСБ, также нет точной даты смены руководства.
Источники издания «КоммерсантЪ-Прикамье» утверждают, что одним из кандидатов ан должность является замначальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Геннадий Анацкий возглавлял УФСБ в регионе с октября 2021 года, ранее он работал в Тюмени и Кабардино-Балкарии.