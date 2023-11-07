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Posted 7 ноября, 08:09

Published 7 ноября, 08:09

Modified 7 ноября, 10:29

Updated 7 ноября, 10:29

В Пермском крае сменится руководитель управления ФСБ

Начальник УФСБ по Пермскому краю может покинуть должность

7 ноября 2023, 08:09
Фото: unsplash / permkrai.ru

В Пермском крае сменится руководитель управления ФСБ

В краевой столице Анацкий работает с октября 2021 года.

В Пермском крае может смениться глава УФСБ. URA.RU со ссылкой на источник утверждает, что Геннадий Анацкий готовится перейти на работу в другой регион на повышение. При этом пока неизвестно, кто будет новым руководителем УФСБ, также нет точной даты смены руководства.

Источники издания «КоммерсантЪ-Прикамье» утверждают, что одним из кандидатов ан должность является замначальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Геннадий Анацкий возглавлял УФСБ в регионе с октября 2021 года, ранее он работал в Тюмени и Кабардино-Балкарии.

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#Кадровые перестановки#Пермь#ФСБ
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