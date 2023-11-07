Начальник УФСБ по Пермскому краю может покинуть должность

В Пермском крае может смениться глава УФСБ. URA.RU со ссылкой на источник утверждает, что Геннадий Анацкий готовится перейти на работу в другой регион на повышение. При этом пока неизвестно, кто будет новым руководителем УФСБ, также нет точной даты смены руководства.