Posted 7 ноября, 09:55
Published 7 ноября, 09:55
Modified 8 ноября, 08:59
Updated 8 ноября, 08:59
Назначен новый главный дирижер Пермского театра оперы и балета. Им стал 40-летний Владимир Ткаченко, сообщают в учреждении культуры.
Сотрудничество дирижера Владимира Ткаченко с Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского началось в сезоне 2019/20. За последние годы Ткаченко выступил дирижером и музыкальным руководителем многих проектов театра, зарекомендовав себя одним из ведущих отечественных исполнителей новой волны. В марте 2022-го Ткаченко продирижировал спектаклем «Дон Жуан» Марата Гацалова по опере Вольфганга Амадея Моцарта, ставшего визитной карточкой обновленной Пермской оперы — конкурсный показ, проходивший в рамках фестиваля «Золотая Маска», транслировался на международную аудиторию в прямом онлайн-эфире порталом TheatreHD.
3 декабря под его управлением пройдет очередной премьерный показ спектакля «Человеческий голос» с Надеждой Павловой, а 24 декабря новый главный дирижер встанет за пульт Новогоднего концерта Пермской оперы.
Владимиру Ткаченко 40 лет. В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, класс альта Алексея Людевига, и поступил в аспирантуру консерватории, класс Александра Рихтера.
С сезона 2019/20 — концертмейстер группы альтов и дирижер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Сотрудничал с такими оркестрами, как «Солисты Москвы», «Новая Россия», Симфонический оркестр Мариинского театра (Приморская сцена), Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, Камерный оркестр Минской филармонии, камерный оркестр «Берлинская Камерата», Камерный оркестр Монгольской филармонии, Камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», Симфонический оркестр Томской государственной филармонии, Симфонический оркестр Сочинской государственной филармонии и др.