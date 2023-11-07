Назначен новый главный дирижер Пермского театра оперы и балета

Сотрудничество дирижера Владимира Ткаченко с Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского началось в сезоне 2019/20. За последние годы Ткаченко выступил дирижером и музыкальным руководителем многих проектов театра, зарекомендовав себя одним из ведущих отечественных исполнителей новой волны. В марте 2022-го Ткаченко продирижировал спектаклем «Дон Жуан» Марата Гацалова по опере Вольфганга Амадея Моцарта, ставшего визитной карточкой обновленной Пермской оперы — конкурсный показ, проходивший в рамках фестиваля «Золотая Маска», транслировался на международную аудиторию в прямом онлайн-эфире порталом TheatreHD.