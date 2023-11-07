Неизвестные каждый месяц минируют школу в Перми от имени подростка

Posted 7 ноября, 05:48
Published 7 ноября, 05:48
Modified 7 ноября, 05:50
Updated 7 ноября, 05:50
Неизвестные минируют школу №116 в Перми от имени ученика восьмого класса. По данным Telegram-канала Ural Mash, это происходит уже полтора года. Сообщения в правоохранительные органы о взрывном устройстве, которое школьник заложил вместе с одноклассниками, поступают каждый месяц.
Имя восьмиклассника постоянно фигурирует в сообщениях, а вот имена его знакомых, которые тоже якобы причастны к минированиям, меняются. При этом сам несовершеннолетний не учится очно в школе некоторое время из-за особенностей психики.
После каждого сообщения про взрывные устройства домой к школьнику приходят силовики. Пока неизвестно кто причастен к минированиям.
Эта ситуация не является уникальной. В Тюмени, например, от имени подростков минировали торговые центры, сообщает издание 72.RU со ссылкой на детского омбудсмена Тюменской области Андрея Степанова. По его информации, к этому могут быть причастны неизвестные с Украины.