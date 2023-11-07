properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 05:48

Published 7 ноября, 05:48

Modified 7 ноября, 05:50

Updated 7 ноября, 05:50

Неизвестные каждый месяц минируют школу в Перми от имени подростка

Неизвестные каждый месяц минируют школу в Перми от имени подростка

7 ноября 2023, 05:48
Фото: ideogram.ai
Мальчик сейчас даже не учится очно в школе, но числится в ней.

Неизвестные минируют школу №116 в Перми от имени ученика восьмого класса. По данным Telegram-канала Ural Mash, это происходит уже полтора года. Сообщения в правоохранительные органы о взрывном устройстве, которое школьник заложил вместе с одноклассниками, поступают каждый месяц.

Имя восьмиклассника постоянно фигурирует в сообщениях, а вот имена его знакомых, которые тоже якобы причастны к минированиям, меняются. При этом сам несовершеннолетний не учится очно в школе некоторое время из-за особенностей психики.

После каждого сообщения про взрывные устройства домой к школьнику приходят силовики. Пока неизвестно кто причастен к минированиям.

Эта ситуация не является уникальной. В Тюмени, например, от имени подростков минировали торговые центры, сообщает издание 72.RU со ссылкой на детского омбудсмена Тюменской области Андрея Степанова. По его информации, к этому могут быть причастны неизвестные с Украины.

«Людей я убью много». Появились угрозы устроить теракт в школе в Пермском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Следователи рассказали подробности гибели подростка в Пермском крае от удара токомВ Пермском крае заживо сгорел подросток на железной дорогеСуд отправил пермяка в колонию строгого режима за насилие над 7-летней девочкой
#Происшествия#Пермь#Детский мир
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25