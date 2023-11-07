Николая Дроздова опять госпитализировали из-за жалоб на слабость

Posted 7 ноября, 17:49
Published 7 ноября, 17:49
Modified 7 ноября, 17:51
Updated 7 ноября, 17:51
Российского телеведущего Николая Дроздова снова поместили в больницу из-за жалоб на ощущение слабости.
Как пишет amic.ru, 86-летний Дроздов явился на запланированный осмотр и сообщил врачу о своей слабости. В результате этого медики приняли решение отправить его в госпиталь для наблюдения, однако уже через день он был выписан.
Сейчас телеведущий находится дома и продолжает проходить лечение, ему рекомендовали отдыхать побольше.