properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 17:49

Published 7 ноября, 17:49

Modified 7 ноября, 17:51

Updated 7 ноября, 17:51

Николая Дроздова опять госпитализировали из-за жалоб на слабость

Николая Дроздова опять госпитализировали из-за жалоб на слабость

7 ноября 2023, 17:49
Фото: 1MI
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу из-за слабости, вызванной лечением онкологического заболевания.

Российского телеведущего Николая Дроздова снова поместили в больницу из-за жалоб на ощущение слабости.

Как пишет amic.ru, 86-летний Дроздов явился на запланированный осмотр и сообщил врачу о своей слабости. В результате этого медики приняли решение отправить его в госпиталь для наблюдения, однако уже через день он был выписан.

Сейчас телеведущий находится дома и продолжает проходить лечение, ему рекомендовали отдыхать побольше.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25