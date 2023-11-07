Пермские дорожники остались без спецтехники из-за долгов

Posted 7 ноября, 08:18
Published 7 ноября, 08:18
Modified 7 ноября, 08:19
Updated 7 ноября, 08:19
Девять единиц спецтехники арестовано у прикамской дорожно-строительной организации за долги по налогам. Арест был наложен из-за задолженности в 6 млн рублей, сообщают в УФССП по Пермскому краю.
Речь идет о технике ЗАО «Черновская передвижная механизированная колонна № 14» из Большесосновского района. В установленное время требования исполнительного документа компанией исполнены не были.
Приставы арестовали девять единиц спецтехники — тракторы, самосвалы и грейдеры. Должностное лицо предприятия предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ, за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.
Если дорожники в ближайшее время не выплатят задолженность, техника будет реализована.