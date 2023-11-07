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Posted 7 ноября, 08:18

Published 7 ноября, 08:18

Modified 7 ноября, 08:19

Updated 7 ноября, 08:19

Пермские дорожники остались без спецтехники из-за долгов

Пермские дорожники остались без спецтехники из-за долгов

7 ноября 2023, 08:18
Фото: properm.ru
Судебные приставы арестовали девять машин.

Девять единиц спецтехники арестовано у прикамской дорожно-строительной организации за долги по налогам. Арест был наложен из-за задолженности в 6 млн рублей, сообщают в УФССП по Пермскому краю.

Речь идет о технике ЗАО «Черновская передвижная механизированная колонна № 14» из Большесосновского района. В установленное время требования исполнительного документа компанией исполнены не были.

Приставы арестовали девять единиц спецтехники — тракторы, самосвалы и грейдеры. Должностное лицо предприятия предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ, за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

Если дорожники в ближайшее время не выплатят задолженность, техника будет реализована.

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#Суд#Экономика#Налог#Долг
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