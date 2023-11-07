properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 07:36

Published 7 ноября, 07:36

Modified 7 ноября, 07:43

Updated 7 ноября, 07:43

Пермских родителей призвали следить за детьми в социальных сетях

Пермских родителей призвали следить за детьми в социальных сетях

7 ноября 2023, 07:36
Фото: ideogram.ai
В МВД считают, что это может помочь уберечь детей от негативного воздействия.

В Пермском крае полицейские порекомендовали родителям изучить поисковые запросы и социальные сети детей, чтобы несовершеннолетних не вовлеки в преступную деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Родителям на встрече в школе в Чернушке рассказали о неких экстремистских организациях и способах вовлечения детей в антиобщественные действия. Это происходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде!».

По данным «Лиги безопасного интернета», 45% подростков в РФ подвергаются деструктивному воздействую в социальных сетях. Активными подписчиками таких групп являются более 10 млн детей.

Читайте также:
Суд назначил дату рассмотрения жалобы силовика, из-за которого умер пермякЗащитник пермского полицейского, по вине которого умер задержанный, спорит с судомПолиция опубликовала видео с подозреваемым в массовых нападениях на девушек в Перми
#Мвд#Пермь#Детский мир#Полиция
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25