Пермских родителей призвали следить за детьми в социальных сетях

Posted 7 ноября, 07:36
Published 7 ноября, 07:36
Modified 7 ноября, 07:43
Updated 7 ноября, 07:43
В Пермском крае полицейские порекомендовали родителям изучить поисковые запросы и социальные сети детей, чтобы несовершеннолетних не вовлеки в преступную деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Родителям на встрече в школе в Чернушке рассказали о неких экстремистских организациях и способах вовлечения детей в антиобщественные действия. Это происходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде!».
По данным «Лиги безопасного интернета», 45% подростков в РФ подвергаются деструктивному воздействую в социальных сетях. Активными подписчиками таких групп являются более 10 млн детей.