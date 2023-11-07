Пермский ресторан вошел в десятку лучших по версии экспертов национальной премии

Posted 7 ноября, 13:04
Published 7 ноября, 13:04
Modified 8 ноября, 08:55
Updated 8 ноября, 08:55
Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen вошел в топ-10 лучших заведений Центрального региона по версии Национальной ресторанной премии WHERETOEAT. Вчера, 6 ноября, состоялось торжественное награждение представителей лучших заведений. Nolan Wine & Kitchen стал четвертым.
Лучшим по версии экспертов признан ресторан «Кусто» (Нижний Новгород), вторым стал ресторан Yale, также из Нижнего Новгорода. Третье место досталось костромскому Yale.
Как сообщает пресс-служба оргкомитета «Пермь-300» в telegram-канале, эксперты выбирают лучшие заведения, основываясь на своем профессиональном опыте, — определенных критериев для составления лонг-листа премии нет. В топ-50 премии ранее также вошли пермские рестораны Belka, Rob Roy, MEDUZA Seafood&Wine и Novopomodoro.