Пермский ресторан вошел в десятку лучших по версии экспертов национальной премии

Как сообщает пресс-служба оргкомитета «Пермь-300» в telegram-канале, эксперты выбирают лучшие заведения, основываясь на своем профессиональном опыте, — определенных критериев для составления лонг-листа премии нет. В топ-50 премии ранее также вошли пермские рестораны Belka, Rob Roy, MEDUZA Seafood&Wine и Novopomodoro.