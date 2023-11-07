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Posted 7 ноября, 13:04

Published 7 ноября, 13:04

Modified 8 ноября, 08:55

Updated 8 ноября, 08:55

Пермский ресторан попал в ТОП-10 лучших заведений по версии премии WhereToEat

Пермский ресторан вошел в десятку лучших по версии экспертов национальной премии

7 ноября 2023, 13:04
Фото: страница ресторана Nolan Wine & Kitchen в социальных сетях

Пермский ресторан попал в ТОП-10 лучших заведений по версии премии WhereToEat

Ранее в топ-50 были включены пять заведений из Перми.

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen вошел в топ-10 лучших заведений Центрального региона по версии Национальной ресторанной премии WHERETOEAT. Вчера, 6 ноября, состоялось торжественное награждение представителей лучших заведений. Nolan Wine & Kitchen стал четвертым.

Лучшим по версии экспертов признан ресторан «Кусто» (Нижний Новгород), вторым стал ресторан Yale, также из Нижнего Новгорода. Третье место досталось костромскому Yale.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета «Пермь-300» в telegram-канале, эксперты выбирают лучшие заведения, основываясь на своем профессиональном опыте, — определенных критериев для составления лонг-листа премии нет. В топ-50 премии ранее также вошли пермские рестораны Belka, Rob Roy, MEDUZA Seafood&Wine и Novopomodoro.

Пять пермских ресторанов попали в шорт-лист национальной премии
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#Общество#Пермь#Рестораны перми#Общепит#Рестораны#Премия
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