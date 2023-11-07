Пермяк за семь месяцев 26 раз обокрал магазины электроники города

С сентября 2021 года по март 2022 года пермяк совершал кражи дорогостоящей техники в магазинах электроники — мобильных телефонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и др. Убедившись, что за ним не наблюдает персонал магазина, мужчина снимал антикражные устройства с товара, прятал его и уходил. Имущество он продавал. На счету у мужчины 26 краж, ущерб от которых составил свыше 1,5 млн рублей.