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Posted 7 ноября, 15:26

Published 7 ноября, 15:26

Modified 8 ноября, 09:39

Updated 8 ноября, 09:39

Пермяк за семь месяцев 26 раз обокрал магазины электроники города

Пермяк за семь месяцев 26 раз обокрал магазины электроники города

7 ноября 2023, 15:26
Фото: 1MI
Стоимость похищенного превысила 1,5 млн рублей.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор неоднократно судимому 40-летнему пермяку. Мужчина специализировался на кражах электроники из магазинов, сообщают в краевой прокуратуре.

С сентября 2021 года по март 2022 года пермяк совершал кражи дорогостоящей техники в магазинах электроники — мобильных телефонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и др. Убедившись, что за ним не наблюдает персонал магазина, мужчина снимал антикражные устройства с товара, прятал его и уходил. Имущество он продавал. На счету у мужчины 26 краж, ущерб от которых составил свыше 1,5 млн рублей.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд приговорил его к лишению свободы на срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Криминал
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