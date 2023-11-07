Пермяк за семь месяцев 26 раз обокрал магазины электроники города

Posted 7 ноября, 15:26
Published 7 ноября, 15:26
Modified 8 ноября, 09:39
Updated 8 ноября, 09:39
Свердловский районный суд Перми вынес приговор неоднократно судимому 40-летнему пермяку. Мужчина специализировался на кражах электроники из магазинов, сообщают в краевой прокуратуре.
С сентября 2021 года по март 2022 года пермяк совершал кражи дорогостоящей техники в магазинах электроники — мобильных телефонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и др. Убедившись, что за ним не наблюдает персонал магазина, мужчина снимал антикражные устройства с товара, прятал его и уходил. Имущество он продавал. На счету у мужчины 26 краж, ущерб от которых составил свыше 1,5 млн рублей.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд приговорил его к лишению свободы на срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.