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Posted 7 ноября, 10:28

Published 7 ноября, 10:28

Modified 7 ноября, 10:30

Updated 7 ноября, 10:30

Пермяки смогут проконсультироваться по налоговым вопросам в МФЦ

Пермяки смогут проконсультироваться по налоговым вопросам в МФЦ

7 ноября 2023, 10:28
Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края
Уплатить ряд налогов необходимо до 1 декабря.

С сегодняшнего дня, 7 ноября, в течение месяца в 28 филиалах «Мои документы» в Пермском крае будут проходить Дни консультаций, в которых примут участие сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС).

Специалисты расскажут жителям региона о возможности получения льгот по имущественным налогам физических лиц, о наличии задолженности или переплаты. Также пермяки смогут получить информацию о функционале электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», кроме того, им помогут получить извещение для уплаты налогов за 2022 год.

Леонид Громов, руководитель Пермского краевого МФЦ:

— Проведение совместной акции призвано привлечь внимание жителей к вопросу уплаты имущественных налогов. Кроме того, в рамках выездного приема наши посетители могут получить актуальную информацию по своему вопросу напрямую от первоисточника. Такой формат мероприятий востребован, поэтому мы стараемся привлекать к ним сотрудников самых различных ведомств.

Уплатить налоги на имущество физических лиц, а также транспортный и земельный налоги за 2022 год нужно в срок до 1 декабря. Налоговое уведомление направляется по почте заказным письмом или в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика», либо через личный кабинет на сайте Госуслуг.

Жители Пермского края могут оплатить имущественные налоги в «Личном кабинете налогоплательщика» или через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или в личном кабинете на портале Госуслуг. Также внести оплату можно по QR-коду в налоговом уведомлении в банке или на почте.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю рассказали, что при неуплате налогов вовремя уже со следующего дня, 2 декабря 2023 года, начнут начисляться пени. Затем налоговый орган направит требование по уплате. Если должник не внесет необходимые средства, тогда УФНС обратится в суд. Затем долг передадут судебным приставам, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника.

26 октября депутаты регионального парламента на пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога участников СВО в Прикамье. Ранее документ на рассмотрение внес губернатор Дмитрий Махонин.

Согласно законопроекту, от уплаты транспортного налога до 2024 года освобождаются зарегистрированные на территории Прикамья жители региона, принимавшие или принимающие участие в СВО. К ним относятся те, кто призван на военную службу по мобилизации, служащие по контракту, а также добровольно ушедшие в зону проведения СВО.

Жители Пермского края могут уточнить адреса отделений МФЦ и время проведения в них консультаций в контактном центре МФЦ по телефону 8 800 23 43 275.

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