Пермяки смогут проконсультироваться по налоговым вопросам в МФЦ

Жители Пермского края могут оплатить имущественные налоги в «Личном кабинете налогоплательщика» или через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или в личном кабинете на портале Госуслуг. Также внести оплату можно по QR-коду в налоговом уведомлении в банке или на почте.