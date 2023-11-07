Пермяки в хорошем настроении чаще слушают русскую поп-музыку

В ходе исследования был проведен опрос более двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет. Чаще всего слушатели включают музыку, когда находятся в приподнятом расположении духа (33%) или если им хочется расслабиться/отдохнуть (43%). При этом почти половина респондентов (48%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.