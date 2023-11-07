Пермяки в хорошем настроении чаще слушают русскую поп-музыку

Posted 7 ноября, 13:38
Published 7 ноября, 13:38
Modified 8 ноября, 01:56
Updated 8 ноября, 01:56
Исследование провели аналитики сервиса МТС Музыка и выявили, что чаще всего жители Пермского края включают музыку в хорошем настроении, выбирая при этом российских поп-исполнителей.
В ходе исследования был проведен опрос более двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет. Чаще всего слушатели включают музыку, когда находятся в приподнятом расположении духа (33%) или если им хочется расслабиться/отдохнуть (43%). При этом почти половина респондентов (48%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.
Музыка для энергичного настроения
Как показало исследование, на первых трёх строчках при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении — российская поп-музыка, танцевальная и западная поп-музыка. Реже всего в этом случае пермяки включают фолк, соул и ритм-н-блюз. Любопытно, что последний жанр, наряду с хитами 1970-х, в Пермском крае значительно менее популярен для хорошего настроения, чем в городах Дальневосточного федерального округа.
Музыка для расслабления
По данным исследования, более половины опрошенных (65%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное. Молодая аудитория (18-24 года) реже других слушает радио в таком настроении. Лидерами жанров здесь стали российская поп-музыка (42%), русский рок (37%) и танцевальные треки (29%).
Музыка независимо от настроения
Российской поп-музыке здесь отдают наибольшее предпочтение. Также популярными остаются танцевальная музыка и русский рок. Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает всё подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр (7%). Исследование также показало, что в качестве хорошей музыки под любое настроение пермяки нередко выбирают классическую музыку и такая тенденция наблюдается в городах
миллионниках (20%).