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Posted 7 ноября, 06:14

Published 7 ноября, 06:14

Modified 7 ноября, 06:16

Updated 7 ноября, 06:16

В Соликамске мужчина получил солидный срок за работу наркокурьером

Попавшийся с поличным соликамец осужден за работу наркокурьером

7 ноября 2023, 06:14
Фото: 1MI

В Соликамске мужчина получил солидный срок за работу наркокурьером

Мужчина работал на интернет-магазин и ездил за товаром в Пермь.

В Соликамске суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 40-летнему уроженцу Чердынского района. Мужчина признан виновным в серии преступлений по незаконному обороту наркотиков.

В апреле соликамец стал общаться с куратором интернет-магазина по продаже запрещенного товара. Мужчине объяснили правила работы и дали инструкции по обустройству тайников-закладок. После этого обвиняемый поехал в Пермь, где ему нужно было найти по координатам и забрать сверток с наркотиком, а затем вернуться в Соликамск. Злоумышленник забрал товар и расфасовал его на разовые дозы у себя дома, после чего отправился делать закладки.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину во время «работы», когда он ходил по адресам и прятал товар в подъездах жилых домов. Полиция нашла восемь тайников с наркотиком, которые курьер сделал в водосточных трубах, проеме дверей, батареях и доводчиках. Кроме того, еще девять разовых доз у мужчины было с собой — их в ходе личного досмотра изъяли оперативники. Экспертиза показала, что соликамец делал закладки с метадоном. Всего у него обнаружили и изъяли более 4 граммов наркотика.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают, что во время обыска в квартире, где временно проживал мужчина, были обнаружены и изъяты полимерные пакетики и электронные весы. Следователи полиции возбудили девять уголовных дел и объединили их в одно производство. По совокупности преступлений виновный приговорен к 15 годам заключения в исправительной колонии особого режима.

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#Происшествия#Пермь#Наркотики
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