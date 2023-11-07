Попавшийся с поличным соликамец осужден за работу наркокурьером

Posted 7 ноября, 06:14
Published 7 ноября, 06:14
Modified 7 ноября, 06:16
Updated 7 ноября, 06:16
В Соликамске суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 40-летнему уроженцу Чердынского района. Мужчина признан виновным в серии преступлений по незаконному обороту наркотиков.
В апреле соликамец стал общаться с куратором интернет-магазина по продаже запрещенного товара. Мужчине объяснили правила работы и дали инструкции по обустройству тайников-закладок. После этого обвиняемый поехал в Пермь, где ему нужно было найти по координатам и забрать сверток с наркотиком, а затем вернуться в Соликамск. Злоумышленник забрал товар и расфасовал его на разовые дозы у себя дома, после чего отправился делать закладки.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину во время «работы», когда он ходил по адресам и прятал товар в подъездах жилых домов. Полиция нашла восемь тайников с наркотиком, которые курьер сделал в водосточных трубах, проеме дверей, батареях и доводчиках. Кроме того, еще девять разовых доз у мужчины было с собой — их в ходе личного досмотра изъяли оперативники. Экспертиза показала, что соликамец делал закладки с метадоном. Всего у него обнаружили и изъяли более 4 граммов наркотика.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают, что во время обыска в квартире, где временно проживал мужчина, были обнаружены и изъяты полимерные пакетики и электронные весы. Следователи полиции возбудили девять уголовных дел и объединили их в одно производство. По совокупности преступлений виновный приговорен к 15 годам заключения в исправительной колонии особого режима.