Попавшийся с поличным соликамец осужден за работу наркокурьером

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину во время «работы», когда он ходил по адресам и прятал товар в подъездах жилых домов. Полиция нашла восемь тайников с наркотиком, которые курьер сделал в водосточных трубах, проеме дверей, батареях и доводчиках. Кроме того, еще девять разовых доз у мужчины было с собой — их в ходе личного досмотра изъяли оперативники. Экспертиза показала, что соликамец делал закладки с метадоном. Всего у него обнаружили и изъяли более 4 граммов наркотика.