Прокуратура Краснокамска проводит проверку после крупной аварии на водоводе

Прокуратура Краснокамска проводит проверку по факту коммунальной аварии на городском водоводе. Во время надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, в том числе по вопросу нарушения обеспечения города услугой водоснабжения и водоотведения.