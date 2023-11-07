Прокуратура Краснокамска проводит проверку после крупной аварии на водоводе

Posted 7 ноября, 11:44
Published 7 ноября, 11:44
Modified 7 ноября, 11:46
Updated 7 ноября, 11:46
Прокуратура Краснокамска проводит проверку по факту коммунальной аварии на городском водоводе. Во время надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, в том числе по вопросу нарушения обеспечения города услугой водоснабжения и водоотведения.
Прокурор внес представление руководителю МУП «Краснокамский водоканал» Петру Мосюру. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Завтра, 8 ноября, планируется проведение совещания при прокуроре города по рассматриваемому вопросу. Ситуация с водоснабжением краснокамцев находится на контроле прокуратуры города.
Местные жители пожаловались на отсутствие водоснабжения в минувшую субботу, 4 ноября. Сегодня администрация округа отчиталась, что последствия аварии устранены, и подача воды постепенно возобновляется.