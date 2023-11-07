Работы по строительству нового пермского зоопарка оплачены на 44,8 %

Точной даты начала работы пермского зоопарка сейчас нет. Вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский пояснил, что он может открыться летом 2024 года. При этом окончательный ввод объекта, возможно, будет даже не в 2024 году — вольеры находятся в разной степени готовности.