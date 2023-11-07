properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 06:13

Published 7 ноября, 06:13

Modified 7 ноября, 06:16

Updated 7 ноября, 06:16

Так зоопарк выглядел в апреле

Работы по строительству нового пермского зоопарка оплачены на 44,8 %

7 ноября 2023, 06:13
Фото: t.me/cpn59
Так зоопарк выглядел в апреле
Объект может открыться для пермяков в следующем году.

Готовность нового пермского зоопарка на 1 июля 2023 года составила 44,8%, следует из данных контрольно-счетной палаты Пермского края. Речь идет о количестве денег, которые заплатили за объект, а не о физической готовности. При этом процент физической готовности в КСП или Минстрое назвать не смогли, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Стоимость реализации зоопарка сейчас составляет 6,68 млрд рублей, в этом году на объект планируется потратить 3,35 млрд рублей, в 2024 году — 661,4 млн рублей, в 2025 году — 63,6 млн рублей.

Точной даты начала работы пермского зоопарка сейчас нет. Вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский пояснил, что он может открыться летом 2024 года. При этом окончательный ввод объекта, возможно, будет даже не в 2024 году — вольеры находятся в разной степени готовности.

Читайте также:
Активисты пойдут в прокуратуру с жалобой на условия содержания медведя из ПермиСтоимость строительства нового зоопарка в Перми увеличилась на полмиллиарда рублейМэрия и Дума за полтора года не решили, что делать с гимнами города от пермяков
#Недвижимость#Общество#Никогданибудь#Пермь#Зоопарк#Пермь 300#Пермский зоопарк
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25