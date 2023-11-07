Работы по строительству нового пермского зоопарка оплачены на 44,8 %

Posted 7 ноября, 06:13
Published 7 ноября, 06:13
Modified 7 ноября, 06:16
Updated 7 ноября, 06:16
Готовность нового пермского зоопарка на 1 июля 2023 года составила 44,8%, следует из данных контрольно-счетной палаты Пермского края. Речь идет о количестве денег, которые заплатили за объект, а не о физической готовности. При этом процент физической готовности в КСП или Минстрое назвать не смогли, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Стоимость реализации зоопарка сейчас составляет 6,68 млрд рублей, в этом году на объект планируется потратить 3,35 млрд рублей, в 2024 году — 661,4 млн рублей, в 2025 году — 63,6 млн рублей.
Точной даты начала работы пермского зоопарка сейчас нет. Вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский пояснил, что он может открыться летом 2024 года. При этом окончательный ввод объекта, возможно, будет даже не в 2024 году — вольеры находятся в разной степени готовности.