Самолеты, кино и электросамокаты. Стало известно, что тревожит пермяков больше всего

Эксперты выяснили, что тревожило пермяков больше всего в третьем квартале 2023 года. Из «Национального индекса тревожностей. КРОС» следует, что в ТОП-5 по индексу приживаемости (показывает степень тревожности среди пользователей соцсетей) попали: