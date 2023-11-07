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Posted 7 ноября, 04:36

Published 7 ноября, 04:36

Modified 7 ноября, 04:38

Updated 7 ноября, 04:38

Эксперты рассказали, что тревожило пермяков больше всего в третьем квартале 2023

Самолеты, кино и электросамокаты. Стало известно, что тревожит пермяков больше всего

7 ноября 2023, 04:36
Фото: ideogram.ai

Эксперты рассказали, что тревожило пермяков больше всего в третьем квартале 2023

Специалисты представили два рейтинга.

Эксперты выяснили, что тревожило пермяков больше всего в третьем квартале 2023 года. Из «Национального индекса тревожностей. КРОС» следует, что в ТОП-5 по индексу приживаемости (показывает степень тревожности среди пользователей соцсетей) попали:

  1. Ситуация в гражданской авиации;
  2. Отсутствие голливудского кино в прокате;
  3. Электросамокатчики;
  4. БПЛА;
  5. Увеличение цен на такси.

ТОП тревожностей по суммарному индексу немного другой — тут уже оцениваются общие показатели среди соцсетей и СМИ. По этому списку пермяков волнуют:

  1. Беспилотники;
  2. Электросамокатчики;
  3. Ситуация в гражданской авиации;
  4. Падение рубля;
  5. Отсутствие голливудского кино в РФ.

Специалисты отмечают, что на сферу авиации пермяки обращали внимание из-за происшествий. В частности, из-за аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, а также из-за проблем с запчастями из-за санкций.

Тема кино волнуют пермяков с разной стороны: кого-то тревожит то, что зарубежные кинокомпании ушли с российского рынка, кого-то — прокат пиратских копий картин.

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#Общество#Пермь#Цены#Статистика#Беспилотники
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