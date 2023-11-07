Самолеты, кино и электросамокаты. Стало известно, что тревожит пермяков больше всего

Posted 7 ноября, 04:36
Published 7 ноября, 04:36
Modified 7 ноября, 04:38
Updated 7 ноября, 04:38
Эксперты выяснили, что тревожило пермяков больше всего в третьем квартале 2023 года. Из «Национального индекса тревожностей. КРОС» следует, что в ТОП-5 по индексу приживаемости (показывает степень тревожности среди пользователей соцсетей) попали:
ТОП тревожностей по суммарному индексу немного другой — тут уже оцениваются общие показатели среди соцсетей и СМИ. По этому списку пермяков волнуют:
Специалисты отмечают, что на сферу авиации пермяки обращали внимание из-за происшествий. В частности, из-за аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, а также из-за проблем с запчастями из-за санкций.
Тема кино волнуют пермяков с разной стороны: кого-то тревожит то, что зарубежные кинокомпании ушли с российского рынка, кого-то — прокат пиратских копий картин.