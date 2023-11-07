Сербские музыканты получили паспорта граждан РФ на Сахалине в День народного единства

Posted 7 ноября, 09:24
Published 7 ноября, 09:24
Modified 7 ноября, 09:26
Updated 7 ноября, 09:26
Глава региона вручил почетные грамоты правительства Сахалинской области и благодарности губернатора 41 жителю островов. Все награждаемые внесли большой вклад в поддержку военнослужащих-участников СВО, защищающих рубежи страны, и их семей. Также на торжественной церемонии супругам из Сербии, которые с 2019 года живут и работают на Сахалине, вручили российские паспорта.
«Сахалинская область отмечена на федеральном уровне за укрепление содружества с нашей армией и мы награждаем тех, кто внес в это свой вклад. Эти люди трудятся в разных отраслях — в здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите, на государственной службе и в общественной деятельности, поддерживают наших защитников Родины и их близких. Все это очень ценно, ведь труд каждого человека складывается в общую копилку достижений. Хочу отметить, что эту работу поддерживает президент страны Владимир Путин. Он не раз отмечал успехи островного региона в решении самых значимых вопросов. И я рассчитываю, что мы продолжим сплоченно и добросовестно трудиться на благо области и земляков», — обратился к собравшимся Валерий Лимаренко.
Почетные грамоты правительства Сахалинской области получили 15 человек. Еще 26 островитянам вручили благодарности губернатора. Среди награжденных — врачи и медсестры, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», члены «Комитета семей воинов Отечества Сахалинской области», специалисты центра социальной поддержки, работники детских садов и артисты Сахалинской филармонии.
Особенным этот день стал для музыкантов из Сербии. Игор Ивкович с 2019 года обучает юных сахалинцев игре на баяне и аккордеоне в Анивской школе искусств, возглавляет отделение народных инструментов. В 2023 году он признан лучшим преподавателем среди всех ДШИ Сахалинской области. Вместе с супругой и коллегой Йованой Димитриевич, которая играет на флейте и тоже преподает музыку юным анивчанам, Игор выступает дуэтом.
«Здесь, на Сахалине, нам понравилось сразу — и климат нам очень подходит, и люди хорошие. А в работу свою мы просто влюблены, что еще надо для счастья?» — отметила Йована.
Теперь сербские педагоги официально стали гражданами России. В День народного единства им вручили паспорта нашей страны.
«После окончания магистратуры в Белгородском государственном институте искусств и культуры мы приехали на Сахалин. Спустя какое-то время пребывания на острове появилось желание остаться здесь надолго, ну и большой мечтой было желание построить дом и получить гражданство. Паспорта уже в руках, поэтому часть пути пройдена, остальное впереди», — поделился Игор.