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Posted 7 ноября, 03:34

Published 7 ноября, 03:34

Modified 7 ноября, 10:30

Updated 7 ноября, 10:30

В Березниках 7 ноября простятся с земляком, погибшим на СВО

Скончался еще 1 сентября. В Березниках простятся с убитым на СВО военным

7 ноября 2023, 03:34
Фото: 1MI / соцсети родственников

В Березниках 7 ноября простятся с земляком, погибшим на СВО

Прощание с военнослужащим состоится сегодня.

На специальной военной операции был убит военный из Березников Константин Репин. По данным городской администрации, прощание с мужчиной состоится 7 ноября в КДЦ на улице Льва Толстого, 50.

Неизвестно, в каком статусе служил мужчина — чиновники не уточняют эту информацию. Но у него в профиле в социальных сетях стоит статус ЧВК «Вагнер». По данным родственников, военный был убит 1 сентября в Херсонской области.

Экстренные службы ранее уточняли, что ночью 1 сентября по Херсонской области выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелами подвергались Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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