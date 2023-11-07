Скончался еще 1 сентября. В Березниках простятся с убитым на СВО военным

Posted 7 ноября, 03:34
Published 7 ноября, 03:34
Modified 7 ноября, 10:30
Updated 7 ноября, 10:30
На специальной военной операции был убит военный из Березников Константин Репин. По данным городской администрации, прощание с мужчиной состоится 7 ноября в КДЦ на улице Льва Толстого, 50.
Неизвестно, в каком статусе служил мужчина — чиновники не уточняют эту информацию. Но у него в профиле в социальных сетях стоит статус ЧВК «Вагнер». По данным родственников, военный был убит 1 сентября в Херсонской области.
Экстренные службы ранее уточняли, что ночью 1 сентября по Херсонской области выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелами подвергались Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря.