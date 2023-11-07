Стало известно, когда поезд Деда Мороза посетит в этом году станции Пермского края

Уже открыта продажа билетов на события в Поезде во время остановки в Перми. В Перми посетителей ждёт праздник в течение всей стоянки Поезда, посещение передвижной резиденции Деда Мороза по билетам, свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов.