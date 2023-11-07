properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 14:50

Published 7 ноября, 14:50

Modified 8 ноября, 12:08

Updated 8 ноября, 12:08

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь днем 21 ноября

Стало известно, когда поезд Деда Мороза посетит в этом году станции Пермского края

7 ноября 2023, 14:50
Фото: Приемная Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь днем 21 ноября

Планируется три остановки в Прикамье.

Обнародовано расписание, согласно которому в этому году по России будет двигаться поезд Деда Мороза. Подробности пребывания поезда в Прикамье сегодня появились на сайте проекта.

Поезд Деда Мороза прибудет в Прикамье 21 ноября, на станцию Верещагино в 8:20. Здесь поезд постоит час, до 9:20.

Затем, в этот же день, 21 ноября планируется прибытие на станцию Пермь-2 в 13:30. В Перми стоянка поезда запланирована до 20:30.

На следующий день, 22 ноября, поезд остановится на станции Чусовская, в Чусовом. Прибудет на станцию Поезд Деда Мороза в 12:00, а отправится со станции в 15:00.

Уже открыта продажа билетов на события в Поезде во время остановки в Перми. В Перми посетителей ждёт праздник в течение всей стоянки Поезда, посещение передвижной резиденции Деда Мороза по билетам, свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов.

В составе поезда появился новый вагон — Кукольный театр. Теперь в городах с большой программой (а к ним относится и Пермь) дети и их родители могут посетить музыкальный спектакль «Волшебная книга».

В Верещагино и Чусовом предусмотрены короткие остановки, так что там для детей и их родителей будет доступна программа со спектаклем, просмотр этой программы — бесплатно.

#Транспорт#Дед мороз#Поезд
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25