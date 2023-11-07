Стало известно, когда поезд Деда Мороза посетит в этом году станции Пермского края

Posted 7 ноября, 14:50
Published 7 ноября, 14:50
Modified 8 ноября, 12:08
Updated 8 ноября, 12:08
Обнародовано расписание, согласно которому в этому году по России будет двигаться поезд Деда Мороза. Подробности пребывания поезда в Прикамье сегодня появились на сайте проекта.
Поезд Деда Мороза прибудет в Прикамье 21 ноября, на станцию Верещагино в 8:20. Здесь поезд постоит час, до 9:20.
Затем, в этот же день, 21 ноября планируется прибытие на станцию Пермь-2 в 13:30. В Перми стоянка поезда запланирована до 20:30.
На следующий день, 22 ноября, поезд остановится на станции Чусовская, в Чусовом. Прибудет на станцию Поезд Деда Мороза в 12:00, а отправится со станции в 15:00.
Уже открыта продажа билетов на события в Поезде во время остановки в Перми. В Перми посетителей ждёт праздник в течение всей стоянки Поезда, посещение передвижной резиденции Деда Мороза по билетам, свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов.
В составе поезда появился новый вагон — Кукольный театр. Теперь в городах с большой программой (а к ним относится и Пермь) дети и их родители могут посетить музыкальный спектакль «Волшебная книга».
В Верещагино и Чусовом предусмотрены короткие остановки, так что там для детей и их родителей будет доступна программа со спектаклем, просмотр этой программы — бесплатно.