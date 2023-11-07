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Posted 7 ноября, 04:33

Published 7 ноября, 04:33

Modified 7 ноября, 04:35

Updated 7 ноября, 04:35

На этой неделе десятки домов в Перми останутся без холодной воды

Центр и Мотовилиха будут жить без воды. Адреса и время отключений

7 ноября 2023, 04:33
Фото: fusionbrain.ai

На этой неделе десятки домов в Перми останутся без холодной воды

Рабочие займутся плановым ремонтом сетей.

В Ленинском и Мотовилихинском районах Перми на этой неделе ожидаются массовые отключения воды. Сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» будут проводить плановые ремонт сетей, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня, 7 ноября, с 10:00 до 10:00 8 ноября без водоснабжения останутся дома по улицам:

  • Алексеевская, 78;
  • Артинская, 1;
  • Володарского, 50;
  • Восстания, 165б;
  • Егоршинская, 18, 31;
  • Еланская, 24;
  • Нагорная, 1;
  • Пигасовская, 26;
  • Пролетарская, 159;
  • Сельскохозяйственная, 16;
  • 1-й Сухоложский проезд, 1;
  • 2-й Сухоложский проезд, 2;
  • Урицкого, 35.

Тоже сегодня, но с 22:00 и до 9:00 8 ноября отключения коснутся сотен жителей центра города по адресам:

  • 25 Октября, 9, 18, 18а;
  • Ленина, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 32в, 34, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 46, 46Аа;
  • Пермская, 33;
  • Сибирская, 15, 17, 19, 19а, 19б.

Завтра, 8 ноября, с 9:30 до 9:30 9 ноября холодной воды не будет в здании по ул. Окулова, 18.

В четверг, 9 ноября, с 10:00 до 19:30, с неудобствами столкнутся пермяки по улицам:

  • 25 Октября, 12, 16;
  • Ленина, 15, 16, 19, 21, 22, 22а, 24;
  • Максима Горького, 15, 21, 24, 28, 30;
  • Пермская, 25;
  • Петропавловская, 20, 22.

В пятницу, 10 ноября с 10:00 ровно на сутки — до 10:00 11 ноября отключат воду в домах по адресам:

  • Комсомольский проспект, 7;
  • Куйбышева, 11, 11 ст. 2, 9;
  • Монастырская, 57;
  • Осинская, 12;
  • Петропавловская, 59;
  • Советская, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69;
  • Тополевый переулок, 8.

В «Новогоре-Прикамье» напоминают, что диспетчерская служба принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды на электронную почту: [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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