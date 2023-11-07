Центр и Мотовилиха будут жить без воды. Адреса и время отключений

Posted 7 ноября, 04:33
Published 7 ноября, 04:33
Modified 7 ноября, 04:35
Updated 7 ноября, 04:35
В Ленинском и Мотовилихинском районах Перми на этой неделе ожидаются массовые отключения воды. Сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» будут проводить плановые ремонт сетей, сообщает пресс-служба компании.
Сегодня, 7 ноября, с 10:00 до 10:00 8 ноября без водоснабжения останутся дома по улицам:
Тоже сегодня, но с 22:00 и до 9:00 8 ноября отключения коснутся сотен жителей центра города по адресам:
Завтра, 8 ноября, с 9:30 до 9:30 9 ноября холодной воды не будет в здании по ул. Окулова, 18.
В четверг, 9 ноября, с 10:00 до 19:30, с неудобствами столкнутся пермяки по улицам:
В пятницу, 10 ноября с 10:00 ровно на сутки — до 10:00 11 ноября отключат воду в домах по адресам:
В «Новогоре-Прикамье» напоминают, что диспетчерская служба принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды на электронную почту: [email protected].