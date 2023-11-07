В Краснокамске восстановили подачу воды после крупной коммунальной аварии

Сейчас власти уточняют информацию, в каких домах водоснабжение отключено. Они просят жителей сообщать о проблемах в личные сообщения официальной группы «ВКонтакте». Напор воды должен увеличиваться постепенно, как только она будет подана по всем адресам. Также чиновники предупреждают, что в течение нескольких дней после восстановления водоснабжения воду необходимо кипятить и отстаивать, так как возможен осадок.