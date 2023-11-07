В Краснокамске восстановили подачу воды после крупной коммунальной аварии

Posted 7 ноября, 08:29
Published 7 ноября, 08:29
Modified 7 ноября, 08:31
Updated 7 ноября, 08:31
В Краснокамске вчера, 6 ноября, в 23:45 ликвидирована крупная авария на сетях водоотведения и водоснабжения по ул. Шоссейной. Из-за ЧП половина города в выходные осталась без воды.
В пресс-службе администрации Краснокамского округа сообщили, что аварийные работы на протяжении всех праздничных выходных. Сейчас началась подача воды на город. В ближайшие пару дней возможны перебои с водоснабжением, и во всех домах сразу вода не появится, так как нужно время для набора системы. Чиновники просят жителей города держать дома запас воды.
Сейчас власти уточняют информацию, в каких домах водоснабжение отключено. Они просят жителей сообщать о проблемах в личные сообщения официальной группы «ВКонтакте». Напор воды должен увеличиваться постепенно, как только она будет подана по всем адресам. Также чиновники предупреждают, что в течение нескольких дней после восстановления водоснабжения воду необходимо кипятить и отстаивать, так как возможен осадок.
Власти рассказали об аварии вчера, 6 ноября, жители жаловались, что у них нет водоснабжения с минувшей субботы. В некоторых районах был организован подвоз воды.