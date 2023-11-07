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Posted 7 ноября, 08:29

Published 7 ноября, 08:29

Modified 7 ноября, 08:31

Updated 7 ноября, 08:31

В Краснокамске включили водоснабжение после крупной аварии на сетях

В Краснокамске восстановили подачу воды после крупной коммунальной аварии

7 ноября 2023, 08:29
Фото: пресс-служба администрации Краснокамского городского округа

В Краснокамске включили водоснабжение после крупной аварии на сетях

Власти ранее сообщали, что никто не занимался ремонтом сетей много лет.

В Краснокамске вчера, 6 ноября, в 23:45 ликвидирована крупная авария на сетях водоотведения и водоснабжения по ул. Шоссейной. Из-за ЧП половина города в выходные осталась без воды.

В пресс-службе администрации Краснокамского округа сообщили, что аварийные работы на протяжении всех праздничных выходных. Сейчас началась подача воды на город. В ближайшие пару дней возможны перебои с водоснабжением, и во всех домах сразу вода не появится, так как нужно время для набора системы. Чиновники просят жителей города держать дома запас воды.

Сейчас власти уточняют информацию, в каких домах водоснабжение отключено. Они просят жителей сообщать о проблемах в личные сообщения официальной группы «ВКонтакте». Напор воды должен увеличиваться постепенно, как только она будет подана по всем адресам. Также чиновники предупреждают, что в течение нескольких дней после восстановления водоснабжения воду необходимо кипятить и отстаивать, так как возможен осадок.

Власти рассказали об аварии вчера, 6 ноября, жители жаловались, что у них нет водоснабжения с минувшей субботы. В некоторых районах был организован подвоз воды.

Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Краснокамск#Жкх
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