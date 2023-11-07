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Posted 7 ноября, 12:58

Published 7 ноября, 12:58

Modified 7 ноября, 12:59

Updated 7 ноября, 12:59

В КРПК пояснили рост стоимости проекта ЖК «Любимов» в Березниках

В КРПК пояснили рост стоимости проекта ЖК «Любимов» в Березниках

7 ноября 2023, 12:58
Фото: КРПК
Цена уже реализованного проекта выросла на 1,2 миллиарда рублей.

Краевые власти решили оставить статус приоритетного проекта ЖК «Любимов» в Березниках. Сдачу домов там завершили в июне этого года, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы минэка.

Стоимость строительства составила 13,4 млрд рублей, срок реализации инвестиционного проекта — 2014–2023 годы. По сравнению с предыдущими изменениями в приоритетном проекте от 2021 года, на 1,2 млрд рублей увеличилась стоимость строительства.

Как пояснили порталу Properm.ru в Корпорации развития Пермского края, которая выступала куратором проекта, были внесены корректировки в действующий приоритетный инвестиционный проект. «Показатели были приведены в соответствие с фактическими затратами на строительство ЖК „Любимов“, возведение которого было завершено в июне текущего года» — отметили в КРПК.

ЖК «Любимов» — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. В ЖК живут более 12,5 тыс. человек. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1.

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#Экономика#Крпк#Березники#Жк любимов
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