В КРПК пояснили рост стоимости проекта ЖК «Любимов» в Березниках

ЖК «Любимов» — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. В ЖК живут более 12,5 тыс. человек. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1.