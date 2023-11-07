В Норильске стартовала программа «Норникеля» по улучшению экологии

Несмотря на все плюсы развитой промышленности, экологическую ситуацию в Норильске необходимо исправлять, в связи с чем в «Норникеле» разработали комплексную программу для существенного сокращения вредных выбросов и значительного улучшения экологической обстановки в городе. Старый никелевый завод был закрыт, а производство перераспределено на другие площадки, функционирующие за пределами города. Это способствовало снижению объемов загрязнения воздуха в Норильске на 30%.