В Норильске стартовала программа «Норникеля» по улучшению экологии

Posted 7 ноября, 16:13
Published 7 ноября, 16:13
Modified 7 ноября, 16:20
Updated 7 ноября, 16:20
Однако сейчас Норильск стал городом, в котором приступили к внедрению уникальных технологий, позволяющих перевернуть представления о том, как без закрытия производств можно сохранить окружающую среду.
Загрязняющее воздух вещество, выбросы которого преобладают среди прочих в атмосфере в Норильске, — это диоксид серы. Для решения этой проблемы специально разработали «Серную программу», к реализации которой приступил «Норникель». Об этом сообщают Новые Известия.
Диоксид серы является побочным продуктом производства на предприятиях «Норникеля», выпускающих медь, никель, кобальт и палладий — те самые «зеленые металлы», которые используются в экологичных технологиях: электромобилях, водородной энергетике и электрогенераторах, работающих на возобновляемых источниках. В то же время диоксид серы позволяет развивать в мире неатомную, водородную энергетику.
Помимо этого, кобальт и медь, которые производятся в Красноярском крае, играют важную роль в мировой возобновляемой энергетике. Таким образом, несмотря на побочные эффекты производства, развитие возобновляемых энергоисточников сможет спасти Землю от климатической катастрофы.
Несмотря на все плюсы развитой промышленности, экологическую ситуацию в Норильске необходимо исправлять, в связи с чем в «Норникеле» разработали комплексную программу для существенного сокращения вредных выбросов и значительного улучшения экологической обстановки в городе. Старый никелевый завод был закрыт, а производство перераспределено на другие площадки, функционирующие за пределами города. Это способствовало снижению объемов загрязнения воздуха в Норильске на 30%.
Сейчас в городе внедряют уникальную технологию, позволяющую максимально нейтрализовать выбросы в атмосферу и решить вопрос ее загрязнения.
Новый метод заключается в том, что диоксид серы улавливается и перерабатывается в серную кислоту, нейтрализуемую с помощью известняка. А на выходе получается гипс — абсолютно безопасное и нейтральное с точки зрения экологии вещество.
Экопроект под названием «Серная программа» запустят в масштабах всей страны. Он включен в состав федерального проекта по экологии «Чистый воздух».
По словам Владимира Потанина, главы «Норникеля», программу для улучшения экологии Красноярского края не свернули даже в связи с антироссийскими санкциями.
Цеха, оборудованные для реализации экологического проекта, почти не уступают по размерам самому действующему производству. Когда будут запущены новые комплексы по утилизации диоксида серы, только на одном Надеждинском металлургическом заводе Красноярского края ежегодно будет производиться порядка 4 млн тонн гипса — примерно такие объемы сегодня выпускаются всеми профильными предприятиями страны.
«Норникель» в сотрудничестве с крупнейшим российским производителем строительно-отделочных материалов «Волма» уже провел испытания первых партий гипса, произведенного на мощностях «Серной программы». Испытания подтвердили его пригодность для изготовления строительных смесей.