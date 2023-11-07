В Перми служба доставки «Чак Норис» сменила название из-за представителей актёра

«Чак Норрис» — популярный бренд, который используется как легально, так и нелегально. Так, в США выпускались джинсы Chuck Norris, футболки, видеоигра, сам актер несколько лет назад был лицом бренда коммерческих автомобилей Fiat Professional, производителя оружия GLOCK, приметило ИА «Текст».