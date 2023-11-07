В Перми служба доставки «Чак Норис» сменила название из-за представителей актёра

Posted 7 ноября, 10:01
Published 7 ноября, 10:01
Modified 8 ноября, 04:38
Updated 8 ноября, 04:38
В Перми служба доставки «Чак Норис» изменила название на «Итоито». Это произошло из-за того, что представители актера заявили права на бренд, сообщает «Вести Пермь».
Под маркой «Чак Норис» пермская фирма 10 лет занималась доставкой пиццы, роллов, суши. Как отмечает издание, юбилей стал поводом не для праздника, а для глобальных изменений — американский актёр Чак Норрис заявил свои права на бренд.
«Чак Норрис» — популярный бренд, который используется как легально, так и нелегально. Так, в США выпускались джинсы Chuck Norris, футболки, видеоигра, сам актер несколько лет назад был лицом бренда коммерческих автомобилей Fiat Professional, производителя оружия GLOCK, приметило ИА «Текст».
В Перми около десяти лет назад работала доставка еды «Баракобама», название которой эксплуатировало имя и фамилию 44-го президента США.