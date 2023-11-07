В Севастополе начался пожар после атаки беспилотников

Posted 7 ноября, 03:08
Published 7 ноября, 03:08
Modified 7 ноября, 03:10
Updated 7 ноября, 03:10
В Севастополе ночью 7 ноября работала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над акваторией сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По данным спасательной службы города, обломки одного из БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. После этого началось «небольшое возгорание». Оперативные службы его ликвидировали. Никто не пострадал.
Беспилотники активно атакуют территорию Россию в 2023 году из-за специальной военной операции. Их целью являются объекты в приграничных регионах, а также в Москве. Перми БПЛА не угрожают, считают эксперты.