В суд направили уголовное дело о хищении 12,5 миллионов у матери погибшего военного

Posted 7 ноября, 09:59
Published 7 ноября, 09:59
Modified 8 ноября, 06:01
Updated 8 ноября, 06:01
Прокуратура Пермского края сообщает, что завершено расследование и утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Они обвиняются по п., а ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах).
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о двух фигурантах дела о хищении денег со счетов Валентины и Кристины Нечаевых. По имеющейся информации, полиция сначала задержала четверых подозреваемых в Казани, впоследствии были выявлены еще четыре фигуранта уголовного дела. Трое из них были задержаны в Хабаровске. Общий размер украденного у семьи Нечаевых составил 12,5 млн рублей, большая часть денег — пособия, полученные после гибели сына Валентины Артема Нечаева. Остальное — кредиты, оформленные в том числе в Сбере.
По версии следствия, обвиняемые являлись участниками преступной группы лиц, которые при помощи мошеннической схемы дистанционным способом похищали денежные средства граждан.
Согласно распределению ролей, одни участники находили абонентские номера граждан и занимались непосредственным общением с ними по телефону. Они вводили их в заблуждение агрессивной информацией, представляясь сотрудниками банков или должностными лицами правоохранительных органов, в действительности таковыми не являясь. Злоумышленники под различными предлогами убеждали потерпевших перевести деньги на якобы специальные безопасные счета, так как существует опасность их хищения. Другие соучастники отвечали за оформление банковских карт на третьих лиц и обеспечение в короткий промежуток времени обналичивания сумм, поступивших от потерпевших.
Также в группе существовала строгая конспирация, которая обеспечивала невозможность возврата или отмен транзакции банковских переводов денег по заявлению владельцев.
Всего соучастниками в период с мая по июль 2022 года совершено 12 преступлений в отношении 12 граждан, проживающих на территории разных субъектов Российской Федерации. Сумма общего ущерба составила более 15 млн рублей, наибольшая из которого в размере 12 млн рублей причинена женщине из Пермского края.
В связи с заключением с обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве, принимая во внимание факт осуществления преступной деятельности на территории Республики Татарстан уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд в Казани.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, ведется следствие, а также устанавливается причастность иных лиц, применявших аналогичную преступную схему на территории Дальнего Востока, по информации Properm.ru, речь идет о Хабаровске.