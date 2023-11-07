В суд направили уголовное дело о хищении 12,5 миллионов у матери погибшего военного

Согласно распределению ролей, одни участники находили абонентские номера граждан и занимались непосредственным общением с ними по телефону. Они вводили их в заблуждение агрессивной информацией, представляясь сотрудниками банков или должностными лицами правоохранительных органов, в действительности таковыми не являясь. Злоумышленники под различными предлогами убеждали потерпевших перевести деньги на якобы специальные безопасные счета, так как существует опасность их хищения. Другие соучастники отвечали за оформление банковских карт на третьих лиц и обеспечение в короткий промежуток времени обналичивания сумм, поступивших от потерпевших.