Валерий Лимаренко и чемпионы мира открыли новый центр единоборств на Сахалине

«Друзья, поздравляю вам с этим знаковым для всего региона событием. Президент России Владимир Путин назвал нашей главной национальной идеей патриотизм. Считаю, что спорт пробуждает в сердцах людей гордость и переживание за свою Родину. Наши спортивные победы, как, впрочем, и неудачи, объединяют и мобилизуют нас ничуть не меньше, чем все остальные достижения. Уверен, в стенах этого центра вырастут настоящие патриоты — звезды спорта, которые прославят наш регион далеко за его пределами. Желаю всем удачи и больших спортивных достижений. Совсем недавно мы отмечали День народного единства. Открытие центра единоборств стало продолжением этого праздника, потому что спорт действительно объединяет», — подчеркнул Валерий Лимаренко.