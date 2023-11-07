Вице-премьер Хуснуллин считает доступность жилья в РФ неплохой

Posted 7 ноября, 17:53
Published 7 ноября, 17:53
Modified 7 ноября, 17:55
Updated 7 ноября, 17:55
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что доступность жилья в России является достаточной по сравнению с другими странами.
Как сообщает uralpolit.ru, он подчеркнул, что соотношение платежей по ипотеке к общей стоимости квартиры в стране не является самым высоким. Это дает людям возможность приобретать жилье, что в свою очередь влияет на темпы строительства.
Представители Уральской палаты недвижимости прогнозируют затишье на рынке недвижимости в начале следующего года, связанное с повышением ключевой ставки Центробанка до 15%.