Вице-премьер Хуснуллин считает доступность жилья в РФ неплохой

Средний коэффициент доступности жилья в России составляет 4,2, в то время как в Гонконге он равен 18,8, в Сингапуре — 5,3, а в Нью-Йорке и Лондоне около 10. Вице-премьер также подчеркнул важность строительства большего количества жилья для увеличения предложения и предотвращения роста цен.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что доступность жилья в России является достаточной по сравнению с другими странами. Как сообщает uralpolit.ru, он подчеркнул, что соотношение платежей по ипотеке к общей стоимости квартиры в стране не является самым высоким. Это дает людям возможность приобретать жилье, что в свою очередь влияет на темпы строительства. Представители Уральской палаты недвижимости прогнозируют затишье на рынке недвижимости в начале следующего года, связанное с повышением ключевой ставки Центробанка до 15%.