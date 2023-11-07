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Posted 7 ноября, 17:53

Published 7 ноября, 17:53

Modified 7 ноября, 17:55

Updated 7 ноября, 17:55

Вице-премьер Хуснуллин считает доступность жилья в РФ неплохой

Вице-премьер Хуснуллин считает доступность жилья в РФ неплохой

7 ноября 2023, 17:53
Фото: 1MI
Средний коэффициент доступности жилья в России составляет 4,2, в то время как в Гонконге он равен 18,8, в Сингапуре — 5,3, а в Нью-Йорке и Лондоне около 10. Вице-премьер также подчеркнул важность строительства большего количества жилья для увеличения предложения и предотвращения роста цен.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что доступность жилья в России является достаточной по сравнению с другими странами.

Как сообщает uralpolit.ru, он подчеркнул, что соотношение платежей по ипотеке к общей стоимости квартиры в стране не является самым высоким. Это дает людям возможность приобретать жилье, что в свою очередь влияет на темпы строительства.

Представители Уральской палаты недвижимости прогнозируют затишье на рынке недвижимости в начале следующего года, связанное с повышением ключевой ставки Центробанка до 15%.

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