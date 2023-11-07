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Posted 7 ноября 2023, 06:52

Published 7 ноября 2023, 06:52

Modified 19 марта, 05:21

Updated 19 марта, 05:21

Власти расторгли контракт с проектировщиком реконструкции путепровода на Монастырской

7 ноября 2023, 06:52

Контракт с проектировщиком реконструкции путепровода на Монастырской расторгнут

Сюжет
Никогданибудь
Ранее документация получила отрицательное заключение госэкспертизы.

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» на прошлой неделе, 31 октября, расторгло контракт по проекту реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги. Соответствующие изменения отражены в документации на сайте госзакупок. Договор расторгнут с исполнителем работ, АО «Нью Граунд», прекратил действовать в одностороннем порядке на прошлой неделе, 31 октября.

Из опубликованной документации следует, что подрядчик нарушил существенные условия контракта — нарушены промежуточный и окончательный сроки выполнения работ. Ранее стало известно, что 10 октября управление государственной экспертизы Пермского края выдало отрицательное заключение на проект реконструкции путепровода. Исполнение контракта, включая получение согласования от региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия должно было завершиться до 29 декабря текущего года, но этого не произойдет. В частности, согласование инспекции до сих пор не получено.

Подрядчик на разработку проектной документации по реконструкции путепровода на Монастырской был выбран еще в сентябре 2021 года. Дорожный объект признан памятником федерального значения.

Проект реконструкции путепровода на Монастырской не прошел госэкспертизу
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#Авто#Никогданибудь#Пермь#Пермские дороги
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