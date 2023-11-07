Власти расторгли контракт с проектировщиком реконструкции путепровода на Монастырской

Из опубликованной документации следует, что подрядчик нарушил существенные условия контракта — нарушены промежуточный и окончательный сроки выполнения работ. Ранее стало известно, что 10 октября управление государственной экспертизы Пермского края выдало отрицательное заключение на проект реконструкции путепровода. Исполнение контракта, включая получение согласования от региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия должно было завершиться до 29 декабря текущего года, но этого не произойдет. В частности, согласование инспекции до сих пор не получено.