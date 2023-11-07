Власти собираются обучать безработных в Перми гражданской обороне

Posted 7 ноября, 09:00
Published 7 ноября, 09:00
Modified 8 ноября, 04:37
Updated 8 ноября, 04:37
В Перми планируется создать учебно-консультационные пункты (УКП) по гражданской обороне. Проект постановления об этом размещен на сайте городской администрации 7 ноября. Из документа следует, что пункты должны появиться до 15 декабря на базе общественных центров.
УКП создаются для подготовки безработных для сферы гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на воде, а также для обучения действиям при угрозе и совершении террористических актов. Безработных научат пользоваться средствами защиты и методам оказания первой медицинской помощи, познакомят с порядком защиты населения при эвакуации.
В составе УКП будет начальник и 1-2 инструктора. Подготовка пермяков должна проходить круглый год. Целесообразным сроком обучения в группах по 5-10 человек называют период с 1 ноября по 30 апреля. В другое время нужно проводить консультации и иные мероприятия.
Где будут располагаться УКП
|Место
|Адрес
|Общественный центр «Парковый»
|Пермь, ул. Подлесная, 17 Дзержинский район,
|ТОС «Качаловский»
|Пермь, ул. Мира, 76 Индустриальный район
|Общественный центр «Вечерняя Пермь»
|Пермь, ул. Дружбы, 12 Мотовилихинский район
|Общественный центр «Владимирский»
|Пермь, ул. Косьвинская,11 Сведловский район
|Общественный центр «Новое Левшино»
|Пермь, ул. Цимлянская, 11 Орджоникидзевский район
|Общественный центр «Энергия
|Пермь, Монастырская,96 Ленинский район
|Общественный центр «Новый январский»
|Пермь, ул. Шишкина, 3 Кировский район