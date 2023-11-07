properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 09:00

Published 7 ноября, 09:00

Modified 8 ноября, 04:37

Updated 8 ноября, 04:37

В Перми власти собираются обучать безработных людей гражданской обороне

Власти собираются обучать безработных в Перми гражданской обороне

7 ноября 2023, 09:00
Фото: unsplash

В Перми власти собираются обучать безработных людей гражданской обороне

Пункты для этих целей появятся на базе семи общественных центров.

В Перми планируется создать учебно-консультационные пункты (УКП) по гражданской обороне. Проект постановления об этом размещен на сайте городской администрации 7 ноября. Из документа следует, что пункты должны появиться до 15 декабря на базе общественных центров.

УКП создаются для подготовки безработных для сферы гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на воде, а также для обучения действиям при угрозе и совершении террористических актов. Безработных научат пользоваться средствами защиты и методам оказания первой медицинской помощи, познакомят с порядком защиты населения при эвакуации. 

В составе УКП будет начальник и 1-2 инструктора. Подготовка пермяков должна проходить круглый год. Целесообразным сроком обучения в группах по 5-10 человек называют период с 1 ноября по 30 апреля. В другое время нужно проводить консультации и иные мероприятия.

Где будут располагаться УКП

Место Адрес
Общественный центр «Парковый» Пермь, ул. Подлесная, 17 Дзержинский район,
ТОС «Качаловский» Пермь, ул. Мира, 76 Индустриальный район
Общественный центр «Вечерняя Пермь» Пермь, ул. Дружбы, 12 Мотовилихинский район
Общественный центр «Владимирский» Пермь, ул. Косьвинская,11 Сведловский район
Общественный центр «Новое Левшино» Пермь, ул. Цимлянская, 11 Орджоникидзевский район
Общественный центр «Энергия Пермь, Монастырская,96 Ленинский район
Общественный центр «Новый январский» Пермь, ул. Шишкина, 3 Кировский район
#Пермь#Эвакуация#Безопасность
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25