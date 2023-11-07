Власти собираются обучать безработных в Перми гражданской обороне

В составе УКП будет начальник и 1-2 инструктора. Подготовка пермяков должна проходить круглый год. Целесообразным сроком обучения в группах по 5-10 человек называют период с 1 ноября по 30 апреля. В другое время нужно проводить консультации и иные мероприятия.