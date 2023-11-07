Возглавить контрольно-счётную палату Прикамья может бывший прокурор региона

Posted 7 ноября, 11:27
Published 7 ноября, 11:27
Modified 8 ноября, 08:56
Updated 8 ноября, 08:56
Бывший прокурор Пермского края Александр Белых может возглавить контрольно-счетную палату региона. Об этом сообщает портал «В курсе.ру»
Как сообщает издание, кандидатуру бывшего прокурора в Законодательное собрание Прикамья на пост председателя КСП внёс губернатор Дмитрий Махонин. Согласно действующей процедуре, вносить кандидатов на данный пост за три месяца до истечения полномочий действующего руководителя органа могут также председатель Закосбрания или группа депутатов краевого парламента.
В феврале 2024 года должность председателя КСП покинет её нынешний глава, Геннадий Тушнолобов, который в октябре достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет. В феврале заканчивается контракт Тушнолобова.
Александру Белых 52 года. Он служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
Александр Белых в начале этого года занимал должность директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале этого года в депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.