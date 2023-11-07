Задержанные сотрудники «ПермГорЭлектроТранса» обжалуют арест

2 ноября судья Ленинского районного суда Марина Якутова по ходатайству следствия Четвертого управления ГСУ СК России избрала меру пресечения двум представителям городской транспортной отрасли. Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны. По информации журналиста Properm.ru, Волосатых задержали на рабочем месте в управлении на ул. Уральской, Семушева — на территории автопарка ПГЭТ. Им были предъявлены обвинения в получении взятки от представителей компании «Нитавто» из Челябинска.