Задержанные сотрудники «ПермГорЭлектроТранса» обжалуют арест

Posted 7 ноября, 13:01
Published 7 ноября, 13:01
Modified 7 ноября, 13:10
Updated 7 ноября, 13:10
В Ленинский районный суд сегодня, 7 ноября, поступили жалобы на решения о заключение под стражу руководителя финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и начальника автобусного парка муниципального предприятия Сергея Семушева, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Материалы для рассмотрения в Пермском краевом суде пока не направлены.
2 ноября судья Ленинского районного суда Марина Якутова по ходатайству следствия Четвертого управления ГСУ СК России избрала меру пресечения двум представителям городской транспортной отрасли. Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны. По информации журналиста Properm.ru, Волосатых задержали на рабочем месте в управлении на ул. Уральской, Семушева — на территории автопарка ПГЭТ. Им были предъявлены обвинения в получении взятки от представителей компании «Нитавто» из Челябинска.
Транспортников отправили под арест до 31 декабря. По информации журналиста Properm.ru, некоторое время для проведения следственных действий они будут оставаться в Перми. Впоследствии может быть решен вопрос об их этапировании по месту проведения основных следственных действий.
Пермские подозреваемые были задержаны 31 октября в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, задержанные могли стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Сообщается, что расследование носит межрегиональный характер. Ранее следственные действия проводились в Челябинске, а накануне — в Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре.