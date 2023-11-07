Житель Соликамска поджег съемную квартиру и спасся с собакой на руках

Posted 7 ноября, 05:35
Published 7 ноября, 05:35
Modified 7 ноября, 05:37
Updated 7 ноября, 05:37
Пермский краевой суд оставил в силе решение Соликамского городского суда по делу об уничтожении чужого имущества путем поджога. Судебная коллегия не увидела оснований для отмены приговора, хотя адвокат осужденного просил об этом.
Известно, что 29-летний мужчина ранее был судим за угрозу убийством. В июле текущего года он жил в съемной квартире в Соликамске вместе со своей девушкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек начал ссориться с возлюбленной. В пылу конфликта он стал бить посуду, выбрасывать продукты из холодильника и угрожать поджогом съемной квартиры. Девушка ушла из дома, и тогда злоумышленник взял зажигалку и поджег жилье. Она узнала о пожаре от родственников, которые позвонили и сообщили об инциденте.
Мужчина не признал вину и рассказал о конфликте, однако заявил, что лег спать после ухода девушки. По словам соликамца, он проснулся уже от дыма в комнате. Молодой человек взял в руки собаку и выпрыгнул в окно, вслед за ними выпрыгнула и кошка. Мужчина утверждал, что причиной пожара стала сигарета, которую он забыл потушить, сообщили в пресс-службе краевого суда.
Однако проведенная экспертиза показала, что причиной происшествия стал умышленный поджог. В результате пожара все имущество, находящееся в квартире, было уничтожено огнем. Хозяйке квартиры был причинен материальный ущерб в размере 10 918 рублей, а подруге поджигателя — 56 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 165 918 рублей.
В итоге Соликамский городской суд признал молодого человека виновным в умышленном уничтожении чужого имущества с помощью поджога, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Мужчину приговорили к принудительным работам на срок три года с удержанием 10% заработка в доход государства.