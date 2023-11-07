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Posted 7 ноября, 05:35

Published 7 ноября, 05:35

Modified 7 ноября, 05:37

Updated 7 ноября, 05:37

В Соликамске мужчина не смог оспорить наказание за поджог съемного жилья

Житель Соликамска поджег съемную квартиру и спасся с собакой на руках

7 ноября 2023, 05:35
Фото: fusionbrain.ai

В Соликамске мужчина не смог оспорить наказание за поджог съемного жилья

Молодой человек устроил пожар после ссоры с возлюбленной.

Пермский краевой суд оставил в силе решение Соликамского городского суда по делу об уничтожении чужого имущества путем поджога. Судебная коллегия не увидела оснований для отмены приговора, хотя адвокат осужденного просил об этом.

Известно, что 29-летний мужчина ранее был судим за угрозу убийством. В июле текущего года он жил в съемной квартире в Соликамске вместе со своей девушкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек начал ссориться с возлюбленной. В пылу конфликта он стал бить посуду, выбрасывать продукты из холодильника и угрожать поджогом съемной квартиры. Девушка ушла из дома, и тогда злоумышленник взял зажигалку и поджег жилье. Она узнала о пожаре от родственников, которые позвонили и сообщили об инциденте.

Мужчина не признал вину и рассказал о конфликте, однако заявил, что лег спать после ухода девушки. По словам соликамца, он проснулся уже от дыма в комнате. Молодой человек взял в руки собаку и выпрыгнул в окно, вслед за ними выпрыгнула и кошка. Мужчина утверждал, что причиной пожара стала сигарета, которую он забыл потушить, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Однако проведенная экспертиза показала, что причиной происшествия стал умышленный поджог. В результате пожара все имущество, находящееся в квартире, было уничтожено огнем. Хозяйке квартиры был причинен материальный ущерб в размере 10 918 рублей, а подруге поджигателя — 56 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 165 918 рублей.

В итоге Соликамский городской суд признал молодого человека виновным в умышленном уничтожении чужого имущества с помощью поджога, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Мужчину приговорили к принудительным работам на срок три года с удержанием 10% заработка в доход государства.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Соликамск#Поджог
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