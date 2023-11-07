Житель Соликамска поджег съемную квартиру и спасся с собакой на руках

Известно, что 29-летний мужчина ранее был судим за угрозу убийством. В июле текущего года он жил в съемной квартире в Соликамске вместе со своей девушкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек начал ссориться с возлюбленной. В пылу конфликта он стал бить посуду, выбрасывать продукты из холодильника и угрожать поджогом съемной квартиры. Девушка ушла из дома, и тогда злоумышленник взял зажигалку и поджег жилье. Она узнала о пожаре от родственников, которые позвонили и сообщили об инциденте.