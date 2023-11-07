Зимний уют под ключ. Рассказываем, как тепло в новостройках Семейного квартала iLove

Площадь квартиры чуть больше 70 кв. м, в ней два санузла (один совмещенный с ванной, второй отдельный), большой гардероб (отдельная комната), застекленная лоджия. Рустему Юнусову особенно нравится, что окна выходят на обе стороны дома, и комнаты находятся достаточно далеко друг от друга, нет проходных комнат, все изолированы. «У меня даже мама, когда увидела эту квартиру, сказала: „Сынок, бери, очень хороший вариант“. Мы же привыкли жить в своем доме, где окна со всех сторон, много места», — поделился Рустем. Когда-то он и Маша приехали в Пермь из Куеды получать высшее образование. Выучились, остались, создали семью.