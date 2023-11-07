Зимний уют под ключ. Рассказываем, как тепло в новостройках Семейного квартала iLove

Posted 7 ноября, 05:07
Published 7 ноября, 05:07
Modified 7 ноября, 05:09
Updated 7 ноября, 05:09
Молодая семья Юнусовых — это папа Рустем, мама Мария и два сына — первоклассник Тимур и маленький Рома. Есть еще крошечная, килограмм триста грамм весом, но зрелая по возрасту дама — 13-летняя собачка, йорк.
«…Во-первых, не надо долго ждать лифт, — описывает преимущества квартиры в малоэтажном (8 этажей) доме Рустем. — Если надо, можно спокойно спуститься пешком». «И всех соседей знаем, — соглашается Мария. — Это и безопасно, и весело, и есть, к кому за солью сходить, когда своя закончилась».
В подъезде есть консьерж, огромная колясочная, просторные холлы, дизайн в экостиле (камень, дерево).
«КОРТРОС-Пермь» сдает квартиры по принципу «заезжай и живи», поэтому ремонт все соседи сделали быстро, никто особо друг другу не мешал. Юнусовы всего месяц наводили уют: не спеша, выбрали кухню, гардероб, шторы, светильники, сделали шкафы-купе. Получилось, как с журнальных страниц: светло, стильно, уютно. Мария отмечает, что выбор был сделан в пользу квартиры в iLove еще и потому, что «нет никаких торчащих проводов, нет никаких труб, которые по стенам тянутся, нет выступающих частей несущих стен».
Перед тем как купить свою евротрешку, супруги посмотрели несколько вариантов в разных жилых комплексах. «Представляете, — рассказывает Рустем, — заходишь в комнату, а там колонна какая-то. И не убрать ее никак, она несущая. И диван не поставить, и пространство съедает. Мы искали вариант без лишних труб, колонн, проводов. Чтобы было свободное пространство, большие окна, много света. И эта квартира подошла идеально».
Система «Умный дом» позволяет избегать утечек воды. Можно дистанционно, с помощью мобильного приложения, отслеживать расход коммунальных ресурсов, подавать показания счетчиков и даже заказывать доставку продуктов на дом.
В квартирах ЖК iLove очень тепло. На радиаторах есть терморегуляторы. «Я их всё время выкручиваю и окна открываю, — смеется Мария, — а муж окна закрывает, отопление добавляет. Ему хорошо, когда жарко».
Пол теплый, все трубы спрятаны внутри. Рома и Тимур могут спокойно играть на полу, ходить босиком.
Площадь квартиры чуть больше 70 кв. м, в ней два санузла (один совмещенный с ванной, второй отдельный), большой гардероб (отдельная комната), застекленная лоджия. Рустему Юнусову особенно нравится, что окна выходят на обе стороны дома, и комнаты находятся достаточно далеко друг от друга, нет проходных комнат, все изолированы. «У меня даже мама, когда увидела эту квартиру, сказала: „Сынок, бери, очень хороший вариант“. Мы же привыкли жить в своем доме, где окна со всех сторон, много места», — поделился Рустем. Когда-то он и Маша приехали в Пермь из Куеды получать высшее образование. Выучились, остались, создали семью.
Что еще привлекает Юнусовых именно в этом микрорайоне, так это близость всей необходимой инфраструктуры. Тимур пока учится в 1 классе школы №122, но в планах — поступление в краевую музыкальную школу, когда она откроет свои двери для учеников. А это произойдет уже в следующем году. Тимур готовится к поступлению, он очень хочет играть на гитаре. А маленький Рома пойдет в детский сад, который строят в одной из очередей семейного квартала iLove.
В доме Юнусовых к открытию готовятся один из сетевых продуктовых магазинов и аптека. «Всё рядом, всё в шаговой доступности, и улица Ленина в том числе. Это же практически центр города, — говорит Рустем. — И театры рядом, и эспланада. Строят новую развязку. По улице Строителей я уже с удовольствием добираюсь, куда мне нужно по делам».
Расположение комплекса, и правда, уникальное. Это и почти центр города, и в то же время, почти лес, ведь буквально через дорогу находится Черняевский лесопарк с его хвойным воздухом, шустрыми белочками, отремонтированными в этом году дорожками, обновленными детскими площадками. Дети и родители очень любят гулять в лесу.
Рустем из тех отцов, которые уделяют огромное внимание разностороннему развитию своих детей, не жалеют ресурсов, чтобы дети были здоровы, образованы, чтобы находились в безопасности. Поэтому идеология жилых комплексов «двор без машин» от застройщика «КОРТРОС-Пермь» Рустему близка. А чтобы проблем с парковкой не было, он купил машино-место в подземном паркинге.
Детей можно без опаски отпускать гулять во двор, где большая детская площадка, выполненная в таком же экостиле, как и весь комплекс, поделена на игровые зоны, под ногами — прорезиненное покрытие. Зимой снег чистят, обходятся без применения химических реагентов. «Дети домой приходят чистые, — довольна мама Мария. — Не надо ни песок вытряхивать из обуви, ни срочно в стирку всю одежду отправлять. У нас очень чисто во дворе».
А вечером здесь особо красиво и атмосферно. Горят фонари, белый пушистый снег падает, ложится вокруг и блестит в их свете. Нагуляешься с детьми — и бегом домой, в теплую и светлую гостиную, пить горячий чай с бисквитами.