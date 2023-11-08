Благоустройство трассы «Юго-Западный серпантин» закончили на СТК «Горный воздух»

«„Горный воздух» станет еще более комфортным для отдыха и спорта. На прошедшем форуме «Россия — спортивная держава» президент Владимир Путин поставил задачу создать все условия для массового спорта и вовлечь в него к 2030 году 70% россиян всех возрастов и групп здоровья. Мы очень уверенно идем по этому пути. В Сахалинской области регулярно занимаются физической культурой и спортом более 63% жителей, и все это благодаря тому, что у нас есть доступная и современная спортивная инфраструктура. «Горный воздух» — место особого притяжения. Он популярен как зимой, так и летом. Уверен, что после асфальтирования серпантина любителей пеших и велосипедных прогулок станет здесь еще больше», — поздравил гостей мероприятия губернатор Валерий Лимаренко.