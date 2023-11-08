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Posted 8 ноября, 04:25

Published 8 ноября, 04:25

Modified 8 ноября, 04:54

Updated 8 ноября, 04:54

Певец Сергей Лазарев раскритиковал пермский отель за грязную ванну

«Что это такое?» Сергей Лазарев раскритиковал пермский отель за грязную ванну

8 ноября 2023, 04:25
Фото: YouTube-канал Сергей Лазарева

Певец Сергей Лазарев раскритиковал пермский отель за грязную ванну

Артист решил переселиться в другое место.
Сюжет
Туризм

Певец Сергей Лазарев остался недоволен проживанием в пермском пятизвездочном отеле Holiday Inn Perm. Он рассказал, что в отеле на ванне видны желтые пятна: «Что это такое? Это чистая ванная? Это как может быть?».

Он описал себя как человека, который не любит скандалы, но он реагирует на треш как любой эмоциональный человек: «Я не хочу никого ругать, я не устраиваю скандалы, ничего. Но как мне на это реагировать, объясните мне, пожалуйста?».

В Пермь Лазарев приехал на два концерта, первый состоялся 7 ноября. После него он решил сменить отель. 

Фото: Instagram Лазарева (соцсеть признана экстремистской и запрещена)
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#Отели#Пермь#Туризм#Культура#Отель#Концерты
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