«Что это такое?» Сергей Лазарев раскритиковал пермский отель за грязную ванну

Posted 8 ноября, 04:25
Published 8 ноября, 04:25
Modified 8 ноября, 04:54
Updated 8 ноября, 04:54
Певец Сергей Лазарев остался недоволен проживанием в пермском пятизвездочном отеле Holiday Inn Perm. Он рассказал, что в отеле на ванне видны желтые пятна: «Что это такое? Это чистая ванная? Это как может быть?».
Он описал себя как человека, который не любит скандалы, но он реагирует на треш как любой эмоциональный человек: «Я не хочу никого ругать, я не устраиваю скандалы, ничего. Но как мне на это реагировать, объясните мне, пожалуйста?».
В Пермь Лазарев приехал на два концерта, первый состоялся 7 ноября. После него он решил сменить отель.